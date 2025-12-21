Language
    'श्रीराम मंदिर को मिले राष्ट्र मंदिर का दर्जा', महंत हरिदास महाराज बोले- रामचरित मानस घोषित हो राष्ट्रीय ग्रंथ

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    महंत हरिदास महाराज ने श्रीराम मंदिर को राष्ट्र मंदिर का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का भी आह्वान किय ...और पढ़ें

    श्रीराम मंदिर को अधिकारिक रूप से राष्ट्र मंदिर का दर्जा देने की मांग।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सवर्ण चेतना सभा के 12वें स्थापना दिवस पर शाहाबाद के जटपुरा में श्रेष्ठ सनातन ऊर्जा उद्घोष कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न तबके के वरिष्ठ लोगों को वंदेमातरम् श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

    मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अपर जिलाधिकारी पुनीत शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना और श्रेष्ठ धर्म है, बाकी अन्य धर्म सनातन की ही शाखाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण कर सनातन संस्कृति का उद्घोष किया है, जिससे सभी सनातनी अनुयाइयों के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है।

    पनकी धाम महंत हरिदास महाराज एवं नारायणा नंद महाराज ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर को अधिकारिक रूप से राष्ट्र मंदिर का दर्जा मिले। साथ ही रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित किया जाए, जिससे सभी सनातनियों और संत महात्माओं में ऊर्जा का संचार हो सके।

    पूर्व ब्लाक प्रमुख राजा मल्हेरा कुंवर वीरेंद्र सिंह एवं समाज सेवी अब्दुल वली ने वृद्धजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि आज राम मंदिर के बनने से पूरा देश राममय हो गया है, लेकिन हमारा घर राममय तभी होगा, जब वृद्धाश्रमों से हमारे बुजुर्गों की घर वापसी होगी।

    प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आदर्श दीपक मिश्र एवं प्रदेश महामंत्री धीरज सिंह चौहान ने कहा कि आज देश में योगी व मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश में रामराज की सरकार है। अब हर सनातनी के घर पर भगवा ध्वज लहराते दिखाई देगा। वह सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या नगरी को देश की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष बार एसोसिएशन शाहाबाद गोविंद राम दीक्षित ने की।

    कार्यक्रम के आयोजक उपाध्यक्ष प्रद्युम्न पाठक व संचालन प्रदेश सचिव विमल मिश्रा एडवोकेट ने किया। स्वागत सम्मान जिलाध्यक्ष रणंजय सिंह एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ खान शानू ने किया।

    संजीव मिश्र, डॉ. मणिका गुलाटी, कृष्णकांत मिश्र, शिवमोहन शुक्ला, शुभम् बाजपेयी ने भी संबोधित किया। सुशील त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, आदर्श मिश्रा, विवेक और रफीक लम्बू, प्रतिमा मिश्रा, अतुल द्विवेदी आदि मौजूद रहे।