    यूपी में ही कई की जान ले चुका है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, फिर भी बिक्री जारी

    By Rajeev Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    शाहजहांपुर के शाहाबाद में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जानलेवा बना हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं, फिर भी दुकानों पर इसकी बिक्री जारी है। हाल ही में, कटरा मोहल्ले के चेतन गुप्ता मांझे से गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई के बावजूद, मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है।

    संवाद सूत्र, शाहाबाद। नगर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा से लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद कस्बे की कई दुकानों पर खुलेआम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिक रहा है।

    नगर के मुहल्ला कटरा के पूर्व सभासद रामचंद्र गुप्ता गुड्डू का बेटा चेतन गुप्ता रविवार को चाइनीज मांझा की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका शाहजहांपुर में एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इससे पूर्व प्रतिबंधित चाइनीस मांझे की चपेट में आकर 31 मई 2024 को शाहजहांपुर के मऊ बासत निवासी श्रवण कुमार की एलआईसी आफिस के निकट मौत हो गई थी।

    19 फरवरी 2024 को ग्राम फतेहपुर गयंद निवासी सुमित कुमार स्टेशन रोड पर इसकी चपेट में आकर घायल हो गया था। 2 जून को खलील के प्रशांत यादव इस जानलेवा मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए थे। 12 मार्च 2023 को अधिवक्ता बसंत गुप्ता की चाइनीस मांझे से उंगली कट कर अलग गई थी।

    1 फरवरी 2023 को महिला सिपाही प्रियंका घायल हो गई थी। इसके अलावा आए दिन इसकी चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं परंतु जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाइनीस मांझे की चपेट में आकर कोई घटना हो जाने के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय होता है।

    अवैध रूप से मांझा बेचने वाले दुकानदारों को पकड़ कर थाने लाया जाता है और बाद में शांति भंग जैसे आरोप में उनका चालान कर खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसके बाद पुन :प्रतिबंधित मांझे की बिक्री शुरू हो जाती है, यह खेल कस्बे में कई वर्षों से चल रहा है। कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं। इसके बावजूद इस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है।