दिनदहाड़े प्रसिद्ध मंदिर के दानपात्र से नकदी चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीर

संवादसूत्र, पचदेवरा। अराजक तत्व मंदिरों को निशान बना रहे हैं। दिनदहाड़े बिवियापुर स्थित प्रसिद्ध मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर आरोपित ने तीन हजार रुपये पार कर दिए। मंदिर परिसर में लगे सीसी कैमरे में आरोपित की तस्वीर कैद हो गई। मंदिर कमेटी ने थाने पर सूचना देकर आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है।

पचदेवरा के ग्राम बिवियापुर में सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रोहताश सिंह राणा का कहना है कि शनिवार की सुबह वह काम से सवायजपुर गए थे। दोपहर में एक युवक मंदिर में आया। पहले तो वह मंदिर में टहलकर मूर्तियों के पैर छूता रहा।

कुछ देर बाद मंदिर परिसर में लगे दान पात्र का ताला तोड़कर करीब तीन हजार चोरी कर फरार हो गया। युवक की यह करतूत मंदिर में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। जब वह मंदिर पर आए तब दानपात्र का ताला टूटा देखा, नकदी गायब थी।

सीसी कैमरे चेक किए तो वारदात को अंजाम दे रहे युवक की तस्वीर कैद मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज देखी। थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया कि युवक की पहचान की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।