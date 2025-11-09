Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिनदहाड़े प्रसिद्ध मंदिर के दानपात्र से नकदी चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीर

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    एक प्रसिद्ध मंदिर में दिनदहाड़े दानपात्र से नकदी चोरी हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे चोर की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से सतर्क रहने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिनदहाड़े प्रसिद्ध मंदिर के दानपात्र से नकदी चोरी।

    संवादसूत्र, पचदेवरा। अराजक तत्व मंदिरों को निशान बना रहे हैं। दिनदहाड़े बिवियापुर स्थित प्रसिद्ध मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर आरोपित ने तीन हजार रुपये पार कर दिए। मंदिर परिसर में लगे सीसी कैमरे में आरोपित की तस्वीर कैद हो गई। मंदिर कमेटी ने थाने पर सूचना देकर आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पचदेवरा के ग्राम बिवियापुर में सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रोहताश सिंह राणा का कहना है कि शनिवार की सुबह वह काम से सवायजपुर गए थे। दोपहर में एक युवक मंदिर में आया। पहले तो वह मंदिर में टहलकर मूर्तियों के पैर छूता रहा।

    कुछ देर बाद मंदिर परिसर में लगे दान पात्र का ताला तोड़कर करीब तीन हजार चोरी कर फरार हो गया। युवक की यह करतूत मंदिर में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई। जब वह मंदिर पर आए तब दानपात्र का ताला टूटा देखा, नकदी गायब थी।

    सीसी कैमरे चेक किए तो वारदात को अंजाम दे रहे युवक की तस्वीर कैद मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज देखी। थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया कि युवक की पहचान की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    घंटा चोरी के आरोपित को जेल भेजा

    पाली पुलिस ने मंदिर से चोरी किए घंटों के साथ बेहटागोकुल के ग्राम जमालपुर के सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे पास से करीब 260 घंटे बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की। रविवार को आरोपित को जेल भेज दिया।