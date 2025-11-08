पिता के मोबाइल फोन तोड़ने पर बेटी ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
एक हृदयविदारक घटना में एक बेटी ने अपने पिता द्वारा मोबाइल फोन तोड़े जाने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मोबाइल फोन को लेकर पिता-पुत्री के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटी ने यह कदम उठाया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है।
संवादसूत्र, माधौगंज। किशोरी ने पिता के मोबाइल फोन तोड़ देने पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। क्षेत्र के नेवादा गंभीर निवासी रतिराम की 17 वर्षीय पुत्री अर्चना देवी दो भाई व दो बहनों में सबसे बड़ी थी। रतिराम ने बताया कि घर में अर्चना अपने भाई बहनों के साथ मोबाइल खेल रही थी। जिसे देखकर उसने मोबाइल को तोड़ दिया।
इसके बाद मोबाइल को लेकर अर्चना देवी की और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई। मां भैंस चराने चली गई। रतीराम घर के बाहर दुकान पर चले गए। इस बीच अर्चना देवी ने घर में रखा कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सक ने जवाब दे दिया।
इसके बाद किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां से चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर दिया। मेडिकल कालेज में चिकित्सक ने अर्चना देवी को मृत घोषित कर दिया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया जिला अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
