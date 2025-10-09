ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सिपाही की मौत, हाईवे पर ट्रॉली से ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, हरदोई। हरपालपुर थाने में तैनात सिपाही अजय कुमार गुरुवार की सुबह थाने से अवकाश लेकर बाइक से इटावा के ऊसराहार स्थित अपने गांव जा रहे थे। शेराखार गौटिया गांव के निकट बरेली हाईवे पर भूसा लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को सिपाही ने ओवरटेक किया। तभी सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए प्रयास किया, जिससे बाइक ट्रॉली के पहिया के नीचे आ गई और सिपाही अजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए।