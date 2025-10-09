ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सिपाही की मौत, हाईवे पर ट्रॉली से ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
हरदोई के हरपालपुर थाने में तैनात सिपाही अजय कुमार छुट्टी लेकर बाइक से अपने गांव जा रहे थे। शेराखार गौटिया के पास हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक से बचने में उनकी बाइक ट्रॉली के नीचे आ गई। गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उनके परिवार को घटना की सूचना दी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। हरपालपुर थाने में तैनात सिपाही अजय कुमार गुरुवार की सुबह थाने से अवकाश लेकर बाइक से इटावा के ऊसराहार स्थित अपने गांव जा रहे थे। शेराखार गौटिया गांव के निकट बरेली हाईवे पर भूसा लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को सिपाही ने ओवरटेक किया। तभी सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए प्रयास किया, जिससे बाइक ट्रॉली के पहिया के नीचे आ गई और सिपाही अजय कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए।
हरदोई जनपद के हरपालपुर थाने में थी तैनाती
थानाध्यक्ष सुदेश कुमार सिपाही को लोहिया अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने सिपाही अजय कुमार को मृत घोषित कर दिया। सिपाही अजय कुमार जनपद इटावा के ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव ढाकू निवासी तिलक सिंह के पुत्र हैं। थानाध्यक्ष ने हरपालपुर थाने व सिपाही के स्वजनों को घटना की सूचना दी है।
