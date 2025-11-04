यूपी में धान किसानों की बढ़ी टेंशन, पहले जुर्माना और अब सरकारी योजनाओं का लाभ छिन जाने का खतरा

संवाद सूत्र, शाहाबाद। बार-बार पराली जलाने पर कानूनी कार्यवाही के साथ सरकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी छिन जाएगा।

एसडीएम अंकित तिवारी ने बताया तहसील स्तरीय टीम ने सेटेलाइट के माध्यम से 38 घटनाएं पराली जलाने की पकड़ी गई हैं, जिसमें से 15 व्यक्तियों से 80,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है। शेष से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। धान की फसल कटाई से पूर्व कंबाइन मशीन संचालकों व किसान यूनियन के साथ बैठक कर पराली न जलाए जाने संबंधी बैठक भी की गई थी।