Hardoi News: तहसील स्तर पर गठित टीमें करेंगी महाविद्यालय व तकनीकी संस्थाओं की जांच

हरदोई जिले में महाविद्यालयों तकनीकी और फार्मेसी कॉलेजों की जांच के लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं। यह कदम बाराबंकी में हुए विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े के बाद उठाया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति इन कॉलेजों में चल रहे पाठ्यक्रमों और मानकों की जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। इसका उद्देश्य अवैध संस्थानों और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। जनपद संचालित महाविद्यालय, तकनीकी, प्रोद्योगिक व फार्मेसी कालेजों की जांच के लिए तहसील स्तर पर कमेटी गठित की गई हैं, जो विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम सहित विभिन्न मानकों की जांच कर जिला समिति को रिपोर्ट देगी। इससे जनपद में संचालित अमान्य पाठ्यक्रम व विद्यालयों के संचालन पर रोक लगेंगी और विद्यार्थी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी।

शासन की ओर से बाराबंकी में विश्व विद्यालय के फर्जीवाड़े का मामला सामने आने पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षा, फार्मेसी कालेजाें आदि की जांच के निर्देश दिए गए है, जिसमें लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।

जिला स्तरीय समिति की ओर से महाविद्यालयों की जांच के लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं, जिसमें उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, डायट प्राचार्य, आईटीआई नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक की नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य शामिल हैं।