Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में दो पक्ष में चले पथराव में चार लोग घायल, फायरिंग करने का भी आरोप

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    हरदोई में दो गुटों के बीच पथराव में चार लोग घायल हो गए। घटना में फायरिंग करने का भी आरोप है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो पक्ष में चले पथराव में चार लोग घायल।

    संवाद सूत्र, सांडी। भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में पथराव होने से चार लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। मामलेे की जांच की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरपालपुर के ग्राम जनकपुरवा के शिशुपाल सिंह ने बताया कि चौधरियापुर तिराहा के पास एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिस पर वह निर्माण करा रहा था। रविवार की सुबह चौधरियापुर के संतोष, शैलेंद्र ने आकर निर्माण करने से मना कर दिया।

    इसी बात पर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर शैलेंद्र ने अपने साथी सांडी के ऊंचा टीला के हंसराम, मुल्कराज, ताज मोहम्मद को बुला लिया। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष से धर्मेंद्र सिंह, अंकित व दूसरे पक्ष से ताज मोहम्मद घायल हो गए।

    शिशुपाल ने संतोष के पक्ष के लोगों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। सूचना पर पहुची पुलिस ने घटना की जांच की। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेज दिया। थाना प्रभारी राकेश यादव में बताया कि फायरिंग की बात सामने आ रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।