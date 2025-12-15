हरदोई में दो पक्ष में चले पथराव में चार लोग घायल, फायरिंग करने का भी आरोप

संवाद सूत्र, सांडी। भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में पथराव होने से चार लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया। मामलेे की जांच की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरपालपुर के ग्राम जनकपुरवा के शिशुपाल सिंह ने बताया कि चौधरियापुर तिराहा के पास एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिस पर वह निर्माण करा रहा था। रविवार की सुबह चौधरियापुर के संतोष, शैलेंद्र ने आकर निर्माण करने से मना कर दिया।

इसी बात पर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर शैलेंद्र ने अपने साथी सांडी के ऊंचा टीला के हंसराम, मुल्कराज, ताज मोहम्मद को बुला लिया। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष से धर्मेंद्र सिंह, अंकित व दूसरे पक्ष से ताज मोहम्मद घायल हो गए।