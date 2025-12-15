Language
    हरदोई में हाईवे पर ट्रक और बस की आमने-सामने टक्कर, 10 यात्री घायल

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    हरदोई में एक भीषण सड़क हादसे में एक बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल ...और पढ़ें

    हाईवे पर ट्रक और बस की आमने-सामने टक्कर।

    संवादसूत्र, बिलग्राम। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार जानलेवा हो रही है। बिलग्राम में सोमवार सुबह तेज रफ्तार के कारण बड़ा हादसा होते बचा। हाईवे पर ट्रक और बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से बस में फंसे घायलों को बाहर सुरक्षित निकालकर सीएचसी भेज दिया।

    बिलग्राम से सोमवार की सुबह एक निजी बस यात्रियों को लेकर माधाैगंज की ओर जा रही थी। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। रास्ते में कटरा-बिल्हाैर हाईवे पर चांदपुर गांव के पास सामने से आए ट्रक से बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

    हादसे के दौरान बस के अंदर फंसे यात्रियों में चीखपुकार मच गई। स्थानीय लोग व राहगीरों ने खिड़की से कुछ यात्रियों को बाहर निकाला। जबकि कुछ यात्री शीश तोड़कर निकाले जा सके।

    हादसे में बिलग्राम के एसडीएम कॉलोनी के अकील, कय्यूम, सुरसा के मोहकमपुर के विनाेद (25) सांडी के ग्राम मसूदपुर के विपिन कुमार, बिलग्राम के मुहल्ला मलकंठ की अंशिका, मुशर्रफ , सांपखेड़ा के रामऔतार,संसेड़ा राजेंद्र प्रसाद, शहर कोतवाली क्षेत्र के श्यामसुंदर,बिलग्राम के कासूपेट के आजाद घायल हो गए।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भिजवाया। राजेंद्र की हालत गंभीर हाेने पर चिकित्सक ने उसे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि वाहनों की रफ्तार अधिक होने से हादसा हुआ है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    मजदूरी और पढ़ाई करते जा रहे थे,हो गए हादसे का शिकार

    बस मेें सवार यात्रियों में अधिकांश यात्री मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जबकि कुछ छात्र-छात्राएं थीं जो शिक्षण कार्य के लिए माधोगंज जा रही थी। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल दोनों वाहनों की रफ्तार अधिक होने से हादसा हुआ है। पुलिस कारणों की जांच कर रही है।