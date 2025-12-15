हरदोई में हाईवे पर ट्रक और बस की आमने-सामने टक्कर, 10 यात्री घायल

संवादसूत्र, बिलग्राम। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार जानलेवा हो रही है। बिलग्राम में सोमवार सुबह तेज रफ्तार के कारण बड़ा हादसा होते बचा। हाईवे पर ट्रक और बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से बस में फंसे घायलों को बाहर सुरक्षित निकालकर सीएचसी भेज दिया।

बिलग्राम से सोमवार की सुबह एक निजी बस यात्रियों को लेकर माधाैगंज की ओर जा रही थी। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। रास्ते में कटरा-बिल्हाैर हाईवे पर चांदपुर गांव के पास सामने से आए ट्रक से बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

हादसे के दौरान बस के अंदर फंसे यात्रियों में चीखपुकार मच गई। स्थानीय लोग व राहगीरों ने खिड़की से कुछ यात्रियों को बाहर निकाला। जबकि कुछ यात्री शीश तोड़कर निकाले जा सके। हादसे में बिलग्राम के एसडीएम कॉलोनी के अकील, कय्यूम, सुरसा के मोहकमपुर के विनाेद (25) सांडी के ग्राम मसूदपुर के विपिन कुमार, बिलग्राम के मुहल्ला मलकंठ की अंशिका, मुशर्रफ , सांपखेड़ा के रामऔतार,संसेड़ा राजेंद्र प्रसाद, शहर कोतवाली क्षेत्र के श्यामसुंदर,बिलग्राम के कासूपेट के आजाद घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भिजवाया। राजेंद्र की हालत गंभीर हाेने पर चिकित्सक ने उसे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि वाहनों की रफ्तार अधिक होने से हादसा हुआ है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।