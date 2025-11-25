हरदोई में ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने से खाईं में पलटी बस, 11 बराती घायल
हरदोई में एक बस ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने के कारण खाई में पलट गई, जिससे 11 बराती घायल हो गए। ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, सांडी। बस चालक की लापरवाही से 30 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। मोबाइल पर बात करते समय बरातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे से खाईं में पलट गई। हादसे में 11 बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया।
अरवल के ग्राम दहेलिया के धर्मपाल के बेटे सुनीति की बरात बस से साेमवार रात उन्नाव के बांगरमऊ गई थी। मंगलवार की सुबह बस बरातियों को लेकर वापस लौट रही थी। बस में चालक सहित 21 लोग सवार थे।
रास्ते में सांडी में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर चौधरियापुर गांव के पास बस अनियंत्रित होकर खाईं में पलट गई। हादसे में बस में सवार दहेलिया गांव के रामसरन, पंकज, देवदत्त, मिलन, दीपक, अंकित, करन, रामपाल, रामरूप, गुलशन, करन घायल हो गए।
राहगीराें की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस के अंदर से घायलाें को बाहर निकाला। एंबुलेंस से घायलों को हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया। सीओ रविप्रकाश सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।
बरातियों का कहना है कि चालक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसके चलते बस अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। सीओ ने बताया कि घटना में चालक की लापरवाही की बात सामने आ रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
