हरदोई में ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने से खाईं में पलटी बस, 11 बराती घायल 

संवाद सूत्र, सांडी। बस चालक की लापरवाही से 30 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। मोबाइल पर बात करते समय बरातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे से खाईं में पलट गई। हादसे में 11 बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को हरपालपुर सीएचसी में भर्ती कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अरवल के ग्राम दहेलिया के धर्मपाल के बेटे सुनीति की बरात बस से साेमवार रात उन्नाव के बांगरमऊ गई थी। मंगलवार की सुबह बस बरातियों को लेकर वापस लौट रही थी। बस में चालक सहित 21 लोग सवार थे। रास्ते में सांडी में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर चौधरियापुर गांव के पास बस अनियंत्रित होकर खाईं में पलट गई। हादसे में बस में सवार दहेलिया गांव के रामसरन, पंकज, देवदत्त, मिलन, दीपक, अंकित, करन, रामपाल, रामरूप, गुलशन, करन घायल हो गए।