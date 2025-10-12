हरदोई में हड्डी के कैंसर का ऑपरेशन कर डॉक्टर ने सरिता को दी नई जिंदगी

जागरण संवाददाता,हरदोई। मेडिकल कालेज के आर्थो विभाग में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगीं हैं। यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने फिर एक उपलब्धि हासिल की है। चिकित्सक ने हड्डी के कैंसर (ट्यूमर) से पीड़ित सरिता का सफल आपरेशन किया। ट्यूमर के स्थान की खराब हड्डी के स्थान पर पैर के घुटने के पास से एक हड्डी निकालकर ऊपर से प्लेट लगा सरिता को नई जिंदगी दी। चिकित्सक के कार्यो की मरीज के तीमारदार सराहना कर रहे हैं।



गांव की रहने वाली सरिता के हाथ की हड्डी में (ट्यूमर) कैंसर था। वह पांच माह से काफी परेशान थी। शहर में कई अस्पतालों में दिखाया,लेकिन सभी चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर लिए। विगत एक सप्ताह पहले स्वजन सरिता को मेडिकल कालेज अस्पताल के आर्थो विभाग में दिखाने आए। यहां पर आर्थोपेडिक सर्जन डा.सुरेंद्र गहलोत से परामर्श लिया। उन्होंने सरिता का एक्स-रे कराया। एक्स-रे कराने पर बाएं हाथ ही हड्डी में ट्यूमर होने का पता चला। चिकित्सक ने तीमारदारों को आपरेशन की सलाह दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैसे नहीं होने की वजह से नहीं करा सके ऑपरेशन वह लोग आपरेशन का नाम सुनकर परेशान होते बोले-इतना पैसा नहीं है जो आपरेशन कराए। चिकित्सक के समझाने पर वह लोग आपरेशन कराने को तैयार हुए। डा. सुरेंद्र गहलोत ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डा. विकास चंद्रा व आर्थो विभाग की टीम के सहयोग से आपरेशन किया। आपरेशन कर ट्यूमर को बाहर निकाला, तो हाथ की हड्डी खराब निकली।

हड्ड़ी के खराब टुकड़े को चिकित्सक ने बाहर निकाला,उसके स्थान पर एक पैर के घुटने के पास की हड्डी को निकालकर लगाई। हड्डी के ऊपर प्लेट लगाकर उसे मजबूती प्रदान की। चिकित्सक ने सरिता के ट्यूमर का सफल आपरेशन किया। आर्थो विभाग के विभागाध्यक्ष डा.ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि उनकी टीम ने काफी सराहनीय काम कर दिखाया है। महिला का आपरेशन सफल रहा। ट्यूमर को निकालकर जांच के लिए पैथोलाजी भेजा गया है। उम्मीद है कि अब सरिता आने वाले कुछ दिनों में उस हाथ से काम कर सकेगी।

निजी अस्पतालों में आपरेशन का एक लाख रुपये खर्च कैंसर का नाम सुनकर हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। जब बात आपरेशन की आ जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। सरिता भी सामान्य परिवार की है। हड्डी के ट्यूमर के आपरेशन का लखनऊ,कानपुर आदि महानगरों में एक लाख रुपये का खर्च था। यहां पर काम खर्च में चिकित्सक ने आपरेशन किया है। इससे पहले भी आर्थाे विभाग में लिजारो पद्धति से हड्डी के आपरेशन किए गए। घुटने का प्रत्यारोपण कर मरीजों को चलने लायक बनाया।