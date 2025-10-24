नदी में डूबे युवक का सात किलोमीटर दूर शव बरामद, पाली कस्बा में गर्रा नदी पुल के पास डूबा था युवक
पाली में गर्रा नदी पुल के पास डूबे युवक का शव सात किलोमीटर दूर बरामद हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर युवक की तलाश की। युवक के शव मिलने से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पाली। गर्रा पुल के पास मछली पकड़ते समय डूबे युवक का शव तीसरे दिन सात किलोमीटर दूरी पर नदी में बहता शव मिला।
पाली के मुहल्ला पटियानीब के सुरजीत कश्यप बुधवार की दोपहर पुल के पास नदी में मछली पकड़ रहे थे। पुल के पास नदी में गहराई अधिक है। 50 से 60 फिट गहरे पानी में डुबकी लगाते समय वह डूब गए थे। गुरुवार को पूरा दिन एनडीआरएफ की टीम खोजबीन करती रही,अंधेरा होने तक पता नहीं चल सका था।
शुक्रवार की सुबह पुल से करीब सात किलोमीटर दूर लखमापुर गांव के पास नदी में शव उतराता मिला। नदी की तरफ गए ग्रामीणों ने शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस ने स्वजन के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला। थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने बताया कि नदी में गहराई होने के कारण शव उतराता नहीं,अंदर-अंदर बहते हुए निकल गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।