Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नदी में डूबे युवक का सात किलोमीटर दूर शव बरामद, पाली कस्बा में गर्रा नदी पुल के पास डूबा था युवक

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    पाली में गर्रा नदी पुल के पास डूबे युवक का शव सात किलोमीटर दूर बरामद हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर युवक की तलाश की। युवक के शव मिलने से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, पाली। गर्रा पुल के पास मछली पकड़ते समय डूबे युवक का शव तीसरे दिन सात किलोमीटर दूरी पर नदी में बहता शव मिला।

    पाली के मुहल्ला पटियानीब के सुरजीत कश्यप बुधवार की दोपहर पुल के पास नदी में मछली पकड़ रहे थे। पुल के पास नदी में गहराई अधिक है। 50 से 60 फिट गहरे पानी में डुबकी लगाते समय वह डूब गए थे। गुरुवार को पूरा दिन एनडीआरएफ की टीम खोजबीन करती रही,अंधेरा होने तक पता नहीं चल सका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार की सुबह पुल से करीब सात किलोमीटर दूर लखमापुर गांव के पास नदी में शव उतराता मिला। नदी की तरफ गए ग्रामीणों ने शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस ने स्वजन के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला। थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने बताया कि नदी में गहराई होने के कारण शव उतराता नहीं,अंदर-अंदर बहते हुए निकल गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है।