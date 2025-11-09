हरदोई में SIR के लिए बीएलओ ने बांटे 4 लाख फॉर्म, मतदाताओं को दी पत्रक भरने की जानकारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची पर काम में तेजी आ गई है। चार तारीख से शुरू हुए अभियान में आठ विधान सभा क्षेत्रों के 3378 बूथों पर बीएलओ 406172 पत्रक बांट चुके हैं। पत्रक बांटकर उन्हें नौ अहम बिंदु समझाए भी जा रही हैं। ताकि पत्रक भरने में कोई गलती न हो। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर पत्रकों का वितरण कर उन्हें जमा भी करा लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आधार मतदाता सूची को शुद्ध व त्रुटिहीन बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और पुराने या गलत नामों को सुधारा जा सके।

चार नवंबर से चल रहे इस अभियान में जिलेभर के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। बीएलओ कुल 30,19,415 मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाताओं को जानकारी दे रहे हैं कि वे अपने नाम, पते, उम्र, सूची में दर्ज लिंग और फोटो संबंधी विवरण की जांच करें, जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें नया पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।