Blast in Hardoi: हरदोई में अनार बम बनाते समय विस्फोट, झुलसे दुकानदार की लखनऊ में मौत
Explosion in Hardoi: पड़ोसियों ने हामिद को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने हालत गंभीर हाेने पर हामिद को लखनऊ रेफर कर दिया। जहां पर सोमवार की सुबह हामिद ने दम तोड़ दिया। विस्फोट के कारण हामिद का एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है।
जागरण संवाददाता, हरदोई: पटाखा बिक्री का लाइसेंस लेकर आतिशबाजी बनाने का खामियाजा यहां एक दुकानदार काे भारी पड़ गया। कछाैना के मुहल्ला बाजार पश्चिमी में ताे यह जानलेवा हो रहा है।
रविवार देर शाम अनार बनाते समय हुए विस्फोट में झुलसे दुकानदार हामिद की साेमवार काे लखनऊ में मौत हो गई और उसका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कोतवाल प्रेमसागर सिंह ने बताया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कछाैना के मुहल्ला बाजार पश्चिमी के हामिद के पास पटाखा बिक्री का लाइसेंस था। दीपावली पास आते देख हामिद पटाखा व अन्य आतिशबाजी का भंडार कर रहा था। इसके अलावा वह पटाखा बनाने का भी काम कर रहा था। रविवार की देर शाम वह अनार बना रहा था। उसी समय बारूद में विस्फोट हाेने से वह गंभीर रूप से झुलस गया।
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए। पड़ोसियों ने हामिद को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने हालत गंभीर हाेने पर हामिद को लखनऊ रेफर कर दिया। जहां पर सोमवार की सुबह हामिद ने दम तोड़ दिया। विस्फोट के कारण हामिद का एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है।
विस्फोट की आग पूरे कमरे में फैल गई ताे फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। मुहल्ले को लोगों का कहना है कि हामिद अरसे से पटाखे और बारूद बेचते थे। दीपावली के लिए अनार बनाते समय विस्फोट हुआ ताे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
