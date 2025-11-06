Language
    रंजिश में भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने युवक को गाेली मारी, हालत गंभीर; जांच में जुटी पुल‍िस

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    एक दिन पहले हुए विवाद की रंजिश के चलते गुुरुवार की सुबह चाचा का मेडिकल परीक्षण कराने जा रहे युवक को भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने तमंचे से गोली मार दी। प्राइवेट पार्ट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिसकर्मी उसे घायलावस्था में सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    शाहाबाद के ग्राम तंडेर का राहुल भाकियू नेता है। बुधवार को राहुल के चाचा विनोद का भाजपा के बूथ अध्यक्ष कमलेश राठौर से खेत पर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर कमलेश ने उसके चाचा पर फावड़े से हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। बुधवार को राहुल अपने चाचा का चिकित्सीय परीक्षण कराने सीतापुर जा रहा था।

    जैसा की राहुल कहना है कि गांव से कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे हमले ने तमंचे से उसे गोली मार दी। प्राइवेट पार्ट में गोली लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच माैका पाते हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। राहुल को घायलावस्था में सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों में रंजिश चल रही है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।