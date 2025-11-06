संवाद सूत्र, शाहाबाद। एक दिन पहले हुए विवाद की रंजिश के चलते गुुरुवार की सुबह चाचा का मेडिकल परीक्षण कराने जा रहे युवक को भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने तमंचे से गोली मार दी। प्राइवेट पार्ट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिसकर्मी उसे घायलावस्था में सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



शाहाबाद के ग्राम तंडेर का राहुल भाकियू नेता है। बुधवार को राहुल के चाचा विनोद का भाजपा के बूथ अध्यक्ष कमलेश राठौर से खेत पर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर कमलेश ने उसके चाचा पर फावड़े से हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। बुधवार को राहुल अपने चाचा का चिकित्सीय परीक्षण कराने सीतापुर जा रहा था।

जैसा की राहुल कहना है कि गांव से कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे हमले ने तमंचे से उसे गोली मार दी। प्राइवेट पार्ट में गोली लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच माैका पाते हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। राहुल को घायलावस्था में सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।