बरात में शामिल होने जा रहे दो भाइयों की मौत, हरदोई में कार और बाइक की टक्कर से हादसा
हरदोई में बारात में शामिल होने जा रहे दो मौसेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को सूचित किया। इस दुखद घटना से शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं। परिजनों का कहना है कि यह हादसा एक कार की टक्कर से हुआ, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार खुशियां छीन रहीं है। शनिवार रात चाचा की बरात में शामिल होने बाइक से आ रहे दो मौसेरे भाइयों की हादसे में मौत हो गई।
पुलिस ने पास में मिले मोबाइल से पहचान कर घरवालों को जानकारी दी। दो मौतों से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। स्वजन कार से हादसा होने की बात कह रहे हैं। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है।
माधौगंज के ग्राम परचल रसूलपुर के सुमित 10 वीं के छात्र थे। स्वजन के अनुसार सुमित के परिवारिक रिश्ते के चाचा हरीराम की बरात शनिवार की रात सुरसा के ग्राम हड़ौखी आई थी। सुमित अपने माैसेरे भाई टड़ियावां के ग्राम निरंजनपुरवा के सुभाष के साथ बाइक से बरात में शामिल होने जा रहे थे।
रास्ते में हरदोई-बिलग्राम मार्ग पर सुरसा के ग्राम मन्नापुरवा के पास कार ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक चला रहे सुभाष हेलमेट लगाए थे,हादसे के दाैरान हेलमेट निकलकर गिर गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल भिजवाया। चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर स्वजन अस्पताल आ गए। सुरसा थाना प्रभारी सुनील मिश्रा ने बताया कि वाहन का पता नहीं चल सका है। तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।
