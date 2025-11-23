बरात में शामिल होने जा रहे दो भाइयों की मौत, हरदोई में कार और बाइक की टक्कर से हादसा

जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार खुशियां छीन रहीं है। शनिवार रात चाचा की बरात में शामिल होने बाइक से आ रहे दो मौसेरे भाइयों की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने पास में मिले मोबाइल से पहचान कर घरवालों को जानकारी दी। दो मौतों से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। स्वजन कार से हादसा होने की बात कह रहे हैं। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है।

माधौगंज के ग्राम परचल रसूलपुर के सुमित 10 वीं के छात्र थे। स्वजन के अनुसार सुमित के परिवारिक रिश्ते के चाचा हरीराम की बरात शनिवार की रात सुरसा के ग्राम हड़ौखी आई थी। सुमित अपने माैसेरे भाई टड़ियावां के ग्राम निरंजनपुरवा के सुभाष के साथ बाइक से बरात में शामिल होने जा रहे थे।