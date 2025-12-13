हरदोई-लखनऊ हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवाल युवक की दर्दनाक मौत, चाचा की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, कछौना। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर हादसे थम नहीं रहे हैं। रविवार की सुबह भीरीघाट गांव के सामने तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया।

कछौना के ग्राम टिकारी पुष्पेंद्र कुमार लुधियाना में रहकर मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले गांव आए थे। स्वजन के अनुसार पुष्पेंद्र पर बिजली का बिल बकाया था। शनिवार की सुबह पुष्पेंद्र परिवार के चाचा विपिन के साथ बाइक से हरदोई में लोक अदालत मे बिजली के बिल का निपटारा करने जा रहे थे। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर भीरी घाट गांव के पास तेज रफ्तार कार ने मुड़ते समय बाइक में टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों क अनुसार बाइक चला रहे पुष्पेंद्र के सिर में चोट आने से मौके पर मौत हो गई। जबकि विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी हाेने पर स्वजन भी आ गए। पुलिस ने विपिन को सीएचसी में भर्ती कराया।