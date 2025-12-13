Language
    हरदोई-लखनऊ हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवाल युवक की दर्दनाक मौत, चाचा की हालत गंभीर

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    हरदोई-लखनऊ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। कार और बाइक की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को अस्पताल ...और पढ़ें

    कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।

    संवाद सूत्र, कछौना। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर हादसे थम नहीं रहे हैं। रविवार की सुबह भीरीघाट गांव के सामने तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    कछौना के ग्राम टिकारी पुष्पेंद्र कुमार लुधियाना में रहकर मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले गांव आए थे। स्वजन के अनुसार पुष्पेंद्र पर बिजली का बिल बकाया था।

    शनिवार की सुबह पुष्पेंद्र परिवार के चाचा विपिन के साथ बाइक से हरदोई में लोक अदालत मे बिजली के बिल का निपटारा करने जा रहे थे। हरदोई-लखनऊ हाईवे पर भीरी घाट गांव के पास तेज रफ्तार कार ने मुड़ते समय बाइक में टक्कर मार दी।

    प्रत्यक्षदर्शियों क अनुसार बाइक चला रहे पुष्पेंद्र के सिर में चोट आने से मौके पर मौत हो गई। जबकि विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी हाेने पर स्वजन भी आ गए। पुलिस ने विपिन को सीएचसी में भर्ती कराया।

    पुष्पेंद्र के परिवार में पत्नी पिंकी के अलावा दो बेटियां हैं। कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में लिया गया है। कार चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह को हिरासत में लिया गया है। तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।