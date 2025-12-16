Language
    बरेली-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस में बढ़ेंगे अतिरिक्त जनरल कोच, माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर है कि बरेली-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस में अतिरिक्त जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के ल ...और पढ़ें

    बरेली-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस में बढ़ेंगे अतिरिक्त जनरल कोच।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। बरेली-प्रयागराज संगम रेल खंड पर चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में अस्थाई रूप से अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े जाएंगे, ताकि बिना आरक्षण वाले श्रद्धालु आराम से यात्रा कर सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए अहम निर्णय लिया है। बरेली-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14308) में 1 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक अस्थाई रूप से तीन अतिरिक्त सामान्य कोच लगाए जाएंगे।

    यह सुविधा उन यात्रियों के लिए राहतदायक होगी, जो बिना आरक्षण के यात्रा करते हैं और मेला देखने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। इसी तरह, वापसी मार्ग पर चलने वाली गाड़ी संख्या 14307 प्रयागराज संगम-बरेली एक्सप्रेस में भी 4 जनवरी से 18 फरवरी तक तीन अतिरिक्त जनरल कोच लगाई जाएंगी।

    इससे मेला समाप्त होने के बाद लौटने वाले श्रद्धालु और अन्य यात्री भीड़ से बचकर आराम से घर लौट सकेंगे। उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या और आवश्यकताओं के अनुसार अन्य व्यवस्थाओं पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।