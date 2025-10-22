चुनाव से अधिक आपस में लड़ रहा ईडी गठबंधन: असीम अरुण, आजम खान पर किया पलटवार

जागरण संवाददाता, हरदोईl मंत्री असीम अरुण ने पूर्व सांसद आजम खान के दिए वाले बयान पर पलटवार किया। कहा बांटने की राजनीति करने वालों को जनता ने खारिज किया, आई लव मोहम्मद या किसी आधार पर बगैर अनुमति जुलूस निकालने वालों को रोका जाएगा, कहा बिहार में इंडी गठबंधन चुनाव से अधिक आपस में लड़ रहा।

मंत्री रजनी तिवारी के पति पूर्व विषयक स्वर्गीय उपेन्द्र तिवारी की पुण्य तिथि पर आए समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने आजम खान के दिए वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। असीम अरुण ने कहा कि ऐसे लोगो ने 1947 में विभाजन कराया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा बांटने वाली राजनीति करती है, इसलिए जनता ने उन्हें लगातार खारिज किया है। असीम अरुण ने कहा कि “आई लव मोहम्मद” कहना किसी भी मुसलमान का अधिकार है, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन बनाना या बिना अनुमति के जुलूस निकालना गलत है। योगी जी की सरकार में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।