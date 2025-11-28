भीड़ से बचने को नहीं करना होगा 'जोड़-तोड़', अब घर बैठे मिनटों में बनेगा Passport

जागरण संवाददाता, हरदोई। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। इसे बनवाने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डिजिटल इंडिया के संकल्प को दोहराते हुए प्रधान डाकघर ने इस प्रक्रिया को काफी हद तक सहज कर दिया है। पोस्ट मास्टर का कहना है कि सावधानी व धैर्य रखें तो पासपोर्ट बनवाना अब बहुत ही सहज हो गया है और इसके लिए आवेदन घर बैठ कर ही किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्ट मास्टर डा. अरुण प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि डिजिटल इंडिया का संकल्प हर नागरिक को तकनीकी माध्यमों से सरकारी सेवाओं को सरलता पूर्वक पहुंचा रहा है। यदि व्यक्ति थोड़ी सावधानी और धैर्य रखे तो बिना किसी एजेंट या बिचौलिए के अपने जिले के प्रधान डाकघर में जाकर पासपोर्ट सहजता से बनवा सकता है।

पहले जहां पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंटों, लंबी लाइनों और बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन और पारदर्शी हो गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे स्वयं आवेदन कर सकता है और अपने जिले के प्रधान डाकघर में जाकर निर्धारित तिथि पर पहुंचकर पासपोर्ट बनवा सकता है।

ऐसे करना है आवेदन सबसे पहले आवेदक को विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://passportindia.gov.in पर जाकर नया यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करने के बाद ईमेल पर आए लिंक से अकाउंट सक्रिय किया जाता है। इसके बाद लागिन कर एप्लाई फार फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू आफ पासपोर्ट विकल्प पर क्लिक किया जाता है। आनलाइन आवेदन फार्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता और पहचान से जुड़े विवरण भरने होते हैं।

फीस भी ऑनलाइन फार्म पूरा करने के बाद फीस का आनलाइन भुगतान करना होता है। सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये निर्धारित है। भुगतान के बाद अपने जिले के प्रधान डाकघर, जिसे अब पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, का चयन किया जाता है। यहीं से अपाइंटमेंट की तारीख और समय चुना जाता है। आवेदक को एक स्लिप मिलती है, जिसे प्रिंट कर अपाइंटमेंट के दिन डाकघर लेकर जाना आवश्यक होता है।

डाकघर में होती दस्तावेजों की जांच डाकघर में फोटो खींची जाती है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और दस्तावेजों की जांच की जाती है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं की अंक पत्र और पते का प्रमाण शामिल होता है।