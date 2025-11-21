Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर चार लोगों पर लगाया 11 हजार रुपये का जुर्माना, अवैध कब्जों को कराया गया मुक्ति

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    हरदोई में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नगर पालिका परिषद ने चार लोगों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। परिषद ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर लगाया 11 हजार रुपये का जुर्माना।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। नगर पालिका परिषद हरदोई व पुलिस टीम ने शुक्रवार को धर्मशाला रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने फुटपाथ पर दुकानें सजाने, काउंटर व गुमटी रखकर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की गई।

    बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर रखीं दुकानें व गुमटी कब्जे में लेकर पालिका टीम ने चार लोगों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस अवसर पर पालिका कर्मियों व व्यापारियों के बीच कहासुनी भी हुई। हालांकि पुलिस के समझाने पर व्यापारी शांत हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मशाला रोड पर दुकानदारों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण के चलते धर्मशाला रोड काफी सकरी हो गई है और आए दिन जाम लग रहा है। इससे राहगीरों को आवागमन में समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पालिका और पुलिस टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

    अभियान की शुरुआत सिनेमा चौराहा से हुई। फुटपाथ तक दुकानें और काउंटर रखे होने पर सहायक अतिक्रमण प्रभारी अमित सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। इस पर कई व्यापारियों व पटरी दुकानदारों ने फुटपाथ पर रखा सामान हटा लिया।

    धर्मशाला रोड पर नर्सिंग होम के सामने फुटपाथ बाइकें खड़ी होने पर सहायक अतिक्रमण प्रभारी ने नर्सिंग होम संचालक को बाइकें हटवाने और स्टैंड में बाइकों को खड़ा कराने को निर्देशित किया। कहा कि निरीक्षण के दौरान फुटपाथ पर बड़ी संख्या में बाइकें खड़ी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

    पालिका टीम ने क्षत्रिय भवन के निकट दुकान फुटपाथ तक लगाने पर दुकानदार को दुकान हटाने की चेतावनी दी। इस पर पालिका टीम और व्यापारियों के बीच कहासुनी होने लगी। पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों को समझाया, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। इस दौरान पालिकाकर्मियों ने बुलडोजर से फुटपाथ पर रखी गुमटी व काउंटर हटवाए।

    कुछ पटरी दुकानदारों ने गुमटी व काउंटर नहीं हटाए तो पालिका टीम ने बुलडोजर के माध्यम से गुमटी व काउंटर वाहन में लदवा लिए। सहायक अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि कुछ व्यापारियों ने अभियान का विरोध किया था, लेकिन पुलिसकर्मियों के समझाने पर व्यापारी शांत हुए।

    उन्होंने बताया कि चार लोगों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवर अभियंता अमित कुमार गुप्ता, आशीष आदि मौजूद रहे।