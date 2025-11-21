अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर चार लोगों पर लगाया 11 हजार रुपये का जुर्माना, अवैध कब्जों को कराया गया मुक्ति

जागरण संवाददाता, हरदोई। नगर पालिका परिषद हरदोई व पुलिस टीम ने शुक्रवार को धर्मशाला रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने फुटपाथ पर दुकानें सजाने, काउंटर व गुमटी रखकर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर रखीं दुकानें व गुमटी कब्जे में लेकर पालिका टीम ने चार लोगों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस अवसर पर पालिका कर्मियों व व्यापारियों के बीच कहासुनी भी हुई। हालांकि पुलिस के समझाने पर व्यापारी शांत हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मशाला रोड पर दुकानदारों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण के चलते धर्मशाला रोड काफी सकरी हो गई है और आए दिन जाम लग रहा है। इससे राहगीरों को आवागमन में समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पालिका और पुलिस टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

अभियान की शुरुआत सिनेमा चौराहा से हुई। फुटपाथ तक दुकानें और काउंटर रखे होने पर सहायक अतिक्रमण प्रभारी अमित सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। इस पर कई व्यापारियों व पटरी दुकानदारों ने फुटपाथ पर रखा सामान हटा लिया। धर्मशाला रोड पर नर्सिंग होम के सामने फुटपाथ बाइकें खड़ी होने पर सहायक अतिक्रमण प्रभारी ने नर्सिंग होम संचालक को बाइकें हटवाने और स्टैंड में बाइकों को खड़ा कराने को निर्देशित किया। कहा कि निरीक्षण के दौरान फुटपाथ पर बड़ी संख्या में बाइकें खड़ी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

पालिका टीम ने क्षत्रिय भवन के निकट दुकान फुटपाथ तक लगाने पर दुकानदार को दुकान हटाने की चेतावनी दी। इस पर पालिका टीम और व्यापारियों के बीच कहासुनी होने लगी। पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों को समझाया, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। इस दौरान पालिकाकर्मियों ने बुलडोजर से फुटपाथ पर रखी गुमटी व काउंटर हटवाए।

कुछ पटरी दुकानदारों ने गुमटी व काउंटर नहीं हटाए तो पालिका टीम ने बुलडोजर के माध्यम से गुमटी व काउंटर वाहन में लदवा लिए। सहायक अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि कुछ व्यापारियों ने अभियान का विरोध किया था, लेकिन पुलिसकर्मियों के समझाने पर व्यापारी शांत हुए।