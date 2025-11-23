रामनगरी में भव्य ध्वजारोहण के साक्षी बनेंगे हरदोई के 75 'खास भक्त', कल होंगे रवाना
हरदोई जिले से 75 विशेष भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर रामलला के समक्ष ध्वजा फहराने के साक्षी बनने के लिए अयोध्या रवाना होंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने बताया कि इन भक्तों को सम्मानित कर अयोध्या भेजा जाएगा। विहिप ने भक्तों के आवागमन की व्यवस्था की है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर रामलला के समक्ष पूजित ध्वजा को फहराएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और अन्य लोग भी शिरकत करेंगे। इस जनपद से भी 75 खास भक्तों का सम्मान करने के बाद उन्हें सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा।
विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को जनपद से 75 लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और इस पावन अवसर के साक्षी बनेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर विहिप के पदाधिकारियों को उन्हें जाने व ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने बताया कि सोमवार को सरकुलर रोड पर स्वास्तिका सेंटर के निकट उन्हें एकत्र किया जाएगा। पहले उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें बसों के द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
इन 75 भक्तों को आया है निमंत्रण
विहिप जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने बताया कि जिले में जिनको निमंत्रण आया है, उनमें सर्व समाज के लोग शामिल हैं। इनमें कृष्णपाल दिवाकर, कमलेश वाल्मीकि, आकाश कुमार, संजीव कुमार यादव, हरिशंकर गौतम, रामराज, सर्वेश, रामनरेश, रामपाल कश्यप, हरिश्चंद्र, नागेंद्र, रामवीर कठेरिया, रनागेश्वर, राममूर्ति वर्मा, रामशंकर, सतीश चंद्र, सुशील वाल्मीकि, रजनीश गौतम, राकेश कुमार, नन्हेलाल, शैलेंद्र कुमार वर्मा, राजेश कुमार, गौरव, रामविलास, बेबी कश्यप, कमलेश, अवधेश, आशुतोष कुमार, नन्हे लाल, उजागर, हरिश्चंद्र, श्रीपाल, रविंद्र, रामचंद्र, वीरपाल कठेरिया, मुकेश कुमार कश्यप, राधाकृष्ण, बालक प्रजापति, शिवनाथ, जगदीश प्रसाद, सर्वेश धोबी, वीरेंद्र, रामदास गौतम, राजू कनौजिया, विनोद कश्यप, राघवेंद्र दिवाकर, नवल किशोर, हरिश्चंद्र कनौजिया, काली चरन, हरिश्चंद्र, सूरज पाल सिंह, मिथिलेश कुमार, रजनीश कुमार सहित 75 भक्त शामिल हैं।
