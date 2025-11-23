रामनगरी में भव्य ध्वजारोहण के साक्षी बनेंगे हरदोई के 75 'खास भक्त', कल होंगे रवाना 

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर रामलला के समक्ष पूजित ध्वजा को फहराएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और अन्य लोग भी शिरकत करेंगे। इस जनपद से भी 75 खास भक्तों का सम्मान करने के बाद उन्हें सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा।

विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को जनपद से 75 लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और इस पावन अवसर के साक्षी बनेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर विहिप के पदाधिकारियों को उन्हें जाने व ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्होंने बताया कि सोमवार को सरकुलर रोड पर स्वास्तिका सेंटर के निकट उन्हें एकत्र किया जाएगा। पहले उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें बसों के द्वारा अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।