    त्‍योहार पर हरदोई ड‍िपो से द‍िल्‍ली रूट पर चलेंगी 74 अत‍िर‍िक्‍त रोडवेज बसें, लाेकल मार्गों पर बढ़ेंगे फेरे

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    हरदोई डिपो त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली रूट पर 74 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाएगा। लोकल मार्गों पर भी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है, जिससे उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। डिपो ने बसों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी पूरा कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। परिवहन निगम ने धनतेरस, दीपावली, भाई दूज आदि त्योहार को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से हरदोई डिपो से दिल्ली के लिए 74 अतिरिक्त रोडवेज बसे चलाई जाएंगी। इसके साथ ही लाेकल मार्गों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

    हरदोई डिपो के बेड़े में 204 रोडवेज बसें संचालित हैं। इनमें 26 रोडवेज बसें नियमित रूप से दिल्ली मार्ग पर संचालित की जा रहीं हैं। त्योहार पर भीड़ को देखते हुए निगम की ओर से दिल्ली मार्ग पर 76 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जिससे दिल्ली मार्ग पर बसों की संख्या 100 पहुंच जाएगी। इससे दिल्ली से हरदोई आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। यह बसें 18 से 30 अक्टूबर के मध्य संचालित होंगी।

    इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर व कन्नौज आदि लोकल मार्गों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। एआरएम रोडवेज भुवनेश कुमार ने बताया कि रोडवेज बसों का संचालन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए रोडवेज बस स्टाप के अलावा अन्य स्टापेज पर रोडवेज कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    चालक व परिचालकों को मिलेगा दीपावली विशेष प्रोत्साहन योजना का लाभ

    क्षेत्रीय प्रबंधक इं. रमेश कुमार ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से चालक व परिचालकों को दीपावली विशेष प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना 18 से 30 अक्टूबर के मध्य संचालित होगी। इसके लिए चालक व परिचालकों को नियमित रूप से 300 किलोमीटर रोडवेज बस का संचालन करना होगा, जिस पर उन्हें 4,800 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 13 दिनों तक रोडवेज बस का संचालन करने पर 5,800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। डिपो व क्षेत्रीय कार्यशाला के कर्मियों एवं निगम के आउटसोर्स कार्मिकों को 12 दिन कार्य करने पर 2,100 रुपये व 13 दिन तक कार्य करने पर 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।