जागरण संवाददाता, हरदोई। परिवहन निगम ने धनतेरस, दीपावली, भाई दूज आदि त्योहार को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से हरदोई डिपो से दिल्ली के लिए 74 अतिरिक्त रोडवेज बसे चलाई जाएंगी। इसके साथ ही लाेकल मार्गों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

हरदोई डिपो के बेड़े में 204 रोडवेज बसें संचालित हैं। इनमें 26 रोडवेज बसें नियमित रूप से दिल्ली मार्ग पर संचालित की जा रहीं हैं। त्योहार पर भीड़ को देखते हुए निगम की ओर से दिल्ली मार्ग पर 76 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, जिससे दिल्ली मार्ग पर बसों की संख्या 100 पहुंच जाएगी। इससे दिल्ली से हरदोई आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। यह बसें 18 से 30 अक्टूबर के मध्य संचालित होंगी।

इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर व कन्नौज आदि लोकल मार्गों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। एआरएम रोडवेज भुवनेश कुमार ने बताया कि रोडवेज बसों का संचालन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए रोडवेज बस स्टाप के अलावा अन्य स्टापेज पर रोडवेज कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।