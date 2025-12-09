यूपी में SIR के दौरान दो जगह गणना फॉर्म भरने वाले पकड़े गए 48 हजार से अधिक मतदाता, सॉफ्टवेयर से हुई पहचान

जागरण संवाददाता, हरदोई। जब प्रक्रियाएं पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाती हैं, तो व्यवस्था और भी मजबूत बनती है। ऑनलाइन प्रणाली ने न सिर्फ काम आसान किया है, बल्कि उन त्रुटियों और गलतियों को भी उजागर किया है, जो पहले नजर से बच जाया करती थीं। एसआईआर अभियान इसी आधुनिक, साफ-सुथरी और जिम्मेदार चुनाव प्रक्रिया की मिसाल पेश कर रहा है। मनमानी करते हुए जिन 48 हजार से अधिक लोगों ने दो जगह से फार्म भरा वह पकड़ में आ गए।

मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में आनलाइन व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता और पारदर्शिता साबित की है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी मतदाता केवल उसी स्थान पर अपना फार्म भरे, जहां वह मतदान करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों की नियमों का उल्लंघन करने की आदत होती है।

इसी प्रकार की कोशिश करने वाले 48,329 मतदाता इस अभियान में पकड़ में आ गए। आनलाइन डिजिटाइजेशन प्रणाली के चलते किसी भी प्रकार का भ्रम या हेरफेर संभव नहीं रहा। जैसे ही किसी मतदाता के दूसरे स्थान पर जमा किए गए गणना पत्रक के क्यूआर कोड को बीएलओ ने स्कैन किया, स्क्रीन पर तुरंत संदेश दिखाई दिया अलरेडी एनरोल्ड (पहले से पंजीकृत)।

जिस बीएलओ ने गणना पत्र पहले डिजिटाइज किया, उसी क्षेत्र में उनका नाम पंजीकृत माना गया। हालांकि नियमों के तहत ऐसे मतदाताओं पर कार्रवाई भी हो सकती थी, परंतु प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है।