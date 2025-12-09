Language
    यूपी में SIR के दौरान दो जगह गणना फॉर्म भरने वाले पकड़े गए 48 हजार से अधिक मतदाता, सॉफ्टवेयर से हुई पहचान

    By Pankaj Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    हरदोई में विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान सॉफ्टवेयर के माध्यम से 48 हजार से अधिक ऐसे मतदाताओं की पहचान हुई है, जिन्होंने दो स्थानों पर गणना फॉर् ...और पढ़ें

    सॉफ्टवेयर ने पकड़े दो जगह गणना पत्रक भरने वाले 48 हजार से अधिक मतदाता।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। जब प्रक्रियाएं पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाती हैं, तो व्यवस्था और भी मजबूत बनती है। ऑनलाइन प्रणाली ने न सिर्फ काम आसान किया है, बल्कि उन त्रुटियों और गलतियों को भी उजागर किया है, जो पहले नजर से बच जाया करती थीं। एसआईआर अभियान इसी आधुनिक, साफ-सुथरी और जिम्मेदार चुनाव प्रक्रिया की मिसाल पेश कर रहा है। मनमानी करते हुए जिन 48 हजार से अधिक लोगों ने दो जगह से फार्म भरा वह पकड़ में आ गए।

    मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में आनलाइन व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता और पारदर्शिता साबित की है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी मतदाता केवल उसी स्थान पर अपना फार्म भरे, जहां वह मतदान करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों की नियमों का उल्लंघन करने की आदत होती है।

    इसी प्रकार की कोशिश करने वाले 48,329 मतदाता इस अभियान में पकड़ में आ गए। आनलाइन डिजिटाइजेशन प्रणाली के चलते किसी भी प्रकार का भ्रम या हेरफेर संभव नहीं रहा। जैसे ही किसी मतदाता के दूसरे स्थान पर जमा किए गए गणना पत्रक के क्यूआर कोड को बीएलओ ने स्कैन किया, स्क्रीन पर तुरंत संदेश दिखाई दिया अलरेडी एनरोल्ड (पहले से पंजीकृत)।

    जिस बीएलओ ने गणना पत्र पहले डिजिटाइज किया, उसी क्षेत्र में उनका नाम पंजीकृत माना गया। हालांकि नियमों के तहत ऐसे मतदाताओं पर कार्रवाई भी हो सकती थी, परंतु प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है।

    उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि पूरी मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है। जिला प्रशासन का कहना है कि तकनीक आधारित व्यवस्था ने धोखे की संभावनाएं लगभग समाप्त कर दी हैं।

    किस विधान सभा क्षेत्र में कितनों ने दो बार भरे फॉर्म

    विधान सभा क्षेत्र दो बार फॉर्म भरने वाले मतदाता
    सवायजपुर 6,271
    शाहाबाद 4,648
    हरदोई सदर 6,159
    गोपामऊ 4,439
    सांडी 4,664
    बिलग्राम-मल्लावां 8,057
    बालामऊ (SC) 6,652
    संडीला 7,439