हरदोई में 20 पंचायतों की सीएससी नहीं दे पा रही ऑनलाइन सुविधाएं, DPRO ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जागरण संवादाता, हरदोई। प्रशासन से लेकर शासन तक लाख निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायतों की सीएससी (सर्विस कॉमन सेंटर) ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। समीक्षा के दौरान बिलग्राम की 20 पंचायतों में ऑनलाइन दी जाने वाली सुविधाओं की संख्या जीरो मिली। डीपीआरओ ने 20 पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आख्या तलब की है व अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि बिलग्राम के कटरी परसोला, कचाना, बांड, नेकपुर, भटौली, चौधरियापुर हूंसेपुर, सिराईचमऊ, जलालपुर, अतर्दाखुर्द, कटरी बिलुही, जरौली शेरपुर सहित 20 पंचायतों में आनलाइन सुविधाओं के नाम पर किसी को भी कोई लाभ नहीं दिया गया है। इससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित सचिव को अपने दायित्वों के प्रति कोई रुचि नहीं है।