    हरदोई में 20 पंचायतों की सीएससी नहीं दे पा रही ऑनलाइन सुविधाएं, DPRO ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    हरदोई जिले की 20 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाइन सेवाएं देने में नाकाम रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित सीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाओं में परेशानी हो रही है, और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीएससी संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

    बिलग्राम में 20 पंचायतें की सीएससी नहीं दे पा रही ऑनलाइन सुविधाएं।

    जागरण संवादाता, हरदोई। प्रशासन से लेकर शासन तक लाख निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायतों की सीएससी (सर्विस कॉमन सेंटर) ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। समीक्षा के दौरान बिलग्राम की 20 पंचायतों में ऑनलाइन दी जाने वाली सुविधाओं की संख्या जीरो मिली। डीपीआरओ ने 20 पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आख्या तलब की है व अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि बिलग्राम के कटरी परसोला, कचाना, बांड, नेकपुर, भटौली, चौधरियापुर हूंसेपुर, सिराईचमऊ, जलालपुर, अतर्दाखुर्द, कटरी बिलुही, जरौली शेरपुर सहित 20 पंचायतों में आनलाइन सुविधाओं के नाम पर किसी को भी कोई लाभ नहीं दिया गया है। इससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित सचिव को अपने दायित्वों के प्रति कोई रुचि नहीं है।

    उन्होंने इन 20 पंचायतों के सचिवों कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    डीपीआरओ ने बताया कि पंचायतों में सीएससी के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन योजनाओं के संबंध में या प्रमाण पत्र को लेकर करवाए जाते हैं, जिससे उन्हें जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी होती है।