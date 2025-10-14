यूपी के इस जिले में 19 हजार राशन कार्ड हुए रद, वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 19 हजार अपात्र राशन कार्ड रद कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच में दोपहिया वाहन और अन्य सुविधाओं वाले अपात्र लोग पाए गए। अब इन रद किए गए राशन कार्डों की जगह वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, हरदोई। भारत सरकार की ओर से जारी अपात्रता श्रेणी के राशन कार्ड की सूची का स्थलीय सत्यापन शुरू किया गया है। अब तक आधार कार्ड गलत मिलने पर 14 हजार के नाम डिलीट किए जा चुके हैं, वहीं डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने में 799 कार्ड निरस्त हो चुके है। जनपद में चिह्नित 77 हजार राशन कार्ड में से 19 हजार को डिलीट किया जा चुका है। इससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्रों को मौका मिलेगा।
जनपद में 7,70,559 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं। राशन कार्ड के लिए विभागीय मानक तय हैं, जिसके अनुसार गरीब परिवारों के लिए ही सस्तीदर पर राशन उपलब्ध कराने की योजना हैं, मगर इसके बावजूद जनपद में कई अपात्रों के भी राशनकार्ड जारी हो गए। जिनका समय-समय पर सत्यापन कर उनको निरस्त किया जाना था, मगर यह प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी।
वहीं, एक देश एक राशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पोर्टल पर सारे राशनकार्ड धारकों का विवरण आनलाइन हो गया। भारत सरकार की ओर से पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुसार राशन कार्डों की जांच कर उसमें मिले मानक पूरे न करने वाले राशन कार्ड धारकों की सूची संबंधित जिलों को भेजी थी और उनका स्थलीय सत्यापन कर अपात्रों को डिलीट करने का कार्य करने के निर्देश दिए थे।
जनपद में 77,676 राशन कार्ड धारकों का डाटा संदिग्ध पाया गया था। जिस पर विभाग की ओर से स्थलीय सत्यापन कर उनको डिलीट करने का कार्य शुरू किया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 2379 राशन कार्ड अपात्र मिले हैं, जिसमें से 97 का डिलीट कर दिया गया।
वहीं 7290 डुप्लीकेट राशन कार्ड धारक मिले थे, जिसमें से 799 राशन कार्ड धारकों को डिलीट कर दिया गया। वहीं आधार कार्ड में गड़बड़ी मिलने वाले 14066 राशन कार्ड धारकों को निरस्त कर दिया गया।
इसके अलावा 12 माह से अधिक समय से राशन न लेने वाले 1416, भारी वाहन वालों के 15, छह से 12 माह तक राशन न लेने वाले 2797 के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए है।
जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि सभी कार्ड धारकों को पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है,जो अपात्र मिले रहे हैं, उनको पोर्टल से डिलीट किया जा रहा है।उनके स्थान पर पात्र आवेदकों को मौका दिया जाएगा।
