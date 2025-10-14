यूपी के इस जिले में 19 हजार राशन कार्ड हुए रद, वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, हरदोई। भारत सरकार की ओर से जारी अपात्रता श्रेणी के राशन कार्ड की सूची का स्थलीय सत्यापन शुरू किया गया है। अब तक आधार कार्ड गलत मिलने पर 14 हजार के नाम डिलीट किए जा चुके हैं, वहीं डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने में 799 कार्ड निरस्त हो चुके है। जनपद में चिह्नित 77 हजार राशन कार्ड में से 19 हजार को डिलीट किया जा चुका है। इससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्रों को मौका मिलेगा।

जनपद में 7,70,559 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं। राशन कार्ड के लिए विभागीय मानक तय हैं, जिसके अनुसार गरीब परिवारों के लिए ही सस्तीदर पर राशन उपलब्ध कराने की योजना हैं, मगर इसके बावजूद जनपद में कई अपात्रों के भी राशनकार्ड जारी हो गए। जिनका समय-समय पर सत्यापन कर उनको निरस्त किया जाना था, मगर यह प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी।

वहीं, एक देश एक राशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पोर्टल पर सारे राशनकार्ड धारकों का विवरण आनलाइन हो गया। भारत सरकार की ओर से पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुसार राशन कार्डों की जांच कर उसमें मिले मानक पूरे न करने वाले राशन कार्ड धारकों की सूची संबंधित जिलों को भेजी थी और उनका स्थलीय सत्यापन कर अपात्रों को डिलीट करने का कार्य करने के निर्देश दिए थे।

जनपद में 77,676 राशन कार्ड धारकों का डाटा संदिग्ध पाया गया था। जिस पर विभाग की ओर से स्थलीय सत्यापन कर उनको डिलीट करने का कार्य शुरू किया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 2379 राशन कार्ड अपात्र मिले हैं, जिसमें से 97 का डिलीट कर दिया गया।