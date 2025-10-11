Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में 24 घंटे में 15 चोरी के वाहन बरामद, मालिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान 

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:15 AM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने 24 घंटे के विशेष अभियान में चोरी के 15 वाहन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। एसपी ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में चले इस अभियान में 14 मोटरसाइकिल और एक कार शामिल थीं। वाहन मालिकों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की और आभार व्यक्त किया। पुलिस का लक्ष्य अपराध नियंत्रण और जनता का विश्वास बनाए रखना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों को उनके वाहन सौंपते थानेदार व दारोगा। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़।  जिला पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए 24 घंटे के विशेष अभियान में चोरी के 15 वाहनों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। इस अभियान में 14 मोटरसाइकिल और एक कार शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न थाना क्षेत्रों से बरामद किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि यह अभियान अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र के दिशा-निर्देशों के तहत उनके नेतृत्व में चलाया गया। यह अभियान जनता की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पुलिस टीम दिन-रात जनता की सेवा के लिए तत्पर है। हमारा लक्ष्य है कि में अपराध पर अंकुश लगे और लोगों का पुलिस पर भरोसा बना रहे। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल अपराध नियंत्रण में उनकी सजगता को दर्शाया, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी बढ़ाया।

    जनता ने की पुलिस की सराहना

    अपने खोए हुए वाहनों को वापस पाकर मालिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। एक वाहन मालिक ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा वाहन इतनी जल्दी मिल जाएगा। पुलिस का यह प्रयास सराहनीय है।

    थाना बरामद वाहनों की संख्या

    • हापुड़ नगर 01
    • हापुड़ देहात 01
    • बाबूगढ़ 01
    • पिलखुवा 03
    • कपूरपुर 02
    • हाफिजपुर 03
    • गढ़मुक्तेश्वर 01
    • सिम्भावली 02
    • बहादुरगढ़ 01
    • कुल 15