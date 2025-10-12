हापुड़ में डीएपी की कालाबाजारी करने पर सचिव पर एक्शन, डीएम को भेजी गलत रिपोर्ट
हापुड़ की बदनौली किसान सेवा समिति में डीएपी की कालाबाजारी का मामला सामने आया। जांच के बाद समिति संचालक अमित त्यागी को हटा दिया गया है, लेकिन किसान इसे लीपापोती मान रहे हैं। किसानों ने कालाबाजारी के सबूत वीडियो में दिए थे। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसानों में आक्रोश है और वे मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, हापुड़। बदनौली की बी पैक्स किसान सेवा समिति पर डीएपी की कालाबाजारी के मामले की जांच शनिवार को पूरी हो गई। जांच के बाद समिति के संचालक अमित त्यागी को हटा दिया गया है। इसको किसान एआर कापरेटिव की मिलीभगत से कार्रवाई के नाम पर लीपापोती मान रहे हैं।
हर बार किसान दिवस पर डीएम को डीएपी का वितरण पारदर्शी तरीके होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करके किसानों के हंगामें को बेवजह का करार दिया जाता है। अबकी बार किसानों ने डीएपी की कालाबाजारी के साक्ष्य वीडियो में उपलब्ध कराए। उसके बाद संचालक को हटा दिया है। इस मामले में किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वह मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर किसान कापरेटिव अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मान रहे हैं।
बृहस्पतिवार को विभिन्न ग्रुप पर प्रसारित हुए वीडियो में सामने आया था कि किसान समिति बदनौली पर डीएपी की कालाबाजारी की जा रही है। इसके सामने आने के बाद किसानों ने हंगामा किया था। इस पर डीएम के आदेश के बाद शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश और एआर कापरेटिव प्रेमशंकर ने मामले में जांच करके किसानों के बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की गई है। जिला कृषि अधिकारी बदनौली समिति पर पहुंचे। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह का रिकार्ड भी तलब किया था।
इस जांच में सामने आया कि आरोपित सचिव डीएपी की कालाबाजारी करने का आरोपित है। वहीं विरोध करने पर वह किसानों से अभद्रता करता भी दिख रहा है। जिसके बाद संचालक अमित त्यागी को समिति के सचिव हिमांशु यादव ने हटा दिया है। इसके स्थान पर अमरवीर की नई तैनाती की गई है। बता दें कि आलू बुवाई के दौरान जिले में डीएपी की मांग काफी बढ़ गई है। समितियों पर डीएपी के लिए किसानों की लंबी कतारें कई दिनों से लगी हुई हैं। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी, ओवररेटिंग आैर टैगिंग की जा रही है। इस मामले में एआर कापरेटिव की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है।
प्रकरण में जांच की गई है। किसानों के बयान भी दर्ज हुए हैं। अभी तक की जांच के बाद समिति संचालक अमित त्यागी को हटा दिया गया है। आगे की जांच अभी जारी रहेगी। हम पूरी तरह किसानों के साथ हैं। मिलीभगत के आरोप निराधार हैं।
--प्रेम शंकर, एआर कॉपरेटिव
