    'मेरी जान को खतरा है...', यूट्यूबर वंशिका और उसकी मां पहुंची कोतवाली, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    यूट्यूबर वंशिका की मां ने कोतवाली में अपनी जान को खतरे की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें कुछ लोगों से खतरा है। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सुरक्षा दी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में यूट्यूबर वंशिका और उनकी मां के बीच छिड़ा संपत्ति विवाद शनिवार को पुलिस तक पहुंच गया है। वायरल वीडियो में मां के साथ मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों के बाद शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाकर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। मां ने जान का खतरा बताया, जबकि वंशिका ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया।

    वंशिका सोशल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.89 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 7.42 लाख और फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल के दिनों में पारिवारिक विवाद के कारण उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। विवाद की जड़ संपत्ति से जुड़ी है।

    वंशिका के अनुसार वह मां के मकान या प्लॉट का कोई दावा नहीं करतीं। अपने परिवार का वह पूरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह घर का मामला है, इसे तूल नहीं दी जानी चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथापाई किसने शुरू की।

    मैं अपने घर दादी से मिलने जरूर जाऊंगी। प्लाट को भाइयों के नाम करने पर भी वह सहमत हैं। मां से भी विवाद सुलझ जाएगा। वह किसी युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं हैं, बल्कि परिवार के साथ ही रहती हैं। दूसरी ओर, वंशिका की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

    उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वंशिका और उनके साथ रहने वाले युवक व उसके भाई से उनकी जान को खतरा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वह फैसला नहीं करेंगी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी है। जांच जारी है। जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।