'मेरी जान को खतरा है...', यूट्यूबर वंशिका और उसकी मां पहुंची कोतवाली, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में यूट्यूबर वंशिका और उनकी मां के बीच छिड़ा संपत्ति विवाद शनिवार को पुलिस तक पहुंच गया है। वायरल वीडियो में मां के साथ मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों के बाद शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाकर मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। मां ने जान का खतरा बताया, जबकि वंशिका ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया।

वंशिका सोशल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.89 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 7.42 लाख और फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल के दिनों में पारिवारिक विवाद के कारण उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। विवाद की जड़ संपत्ति से जुड़ी है।

वंशिका के अनुसार वह मां के मकान या प्लॉट का कोई दावा नहीं करतीं। अपने परिवार का वह पूरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह घर का मामला है, इसे तूल नहीं दी जानी चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हाथापाई किसने शुरू की।

मैं अपने घर दादी से मिलने जरूर जाऊंगी। प्लाट को भाइयों के नाम करने पर भी वह सहमत हैं। मां से भी विवाद सुलझ जाएगा। वह किसी युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं हैं, बल्कि परिवार के साथ ही रहती हैं। दूसरी ओर, वंशिका की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं।