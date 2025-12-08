हापुड़ में सोशल मीडिया पर लाइव आकर फांसी लगाने का बनाया वीडियो, मचा हड़कंप; हालत गंभीर
धौलाना में एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या का लाइव वीडियो प्रसारित किया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वीडियो में युवक परिजनों से नाराज दिख र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, धौलाना। इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को एक युवक की आत्महत्या के प्रयास का लाइव वीडियो क्षेत्र में सनसनी का विषय बन गया। करीब 11 मिनट के वीडियो में युवक अपने स्वजन से नाराजगी जताता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच वह कमरे में लगे पंखे से फंदा बनाकर झूल जाता है। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है।
कमरे से कराहने की आवाजें आने पर स्वजन अंदर पहुंचे, जहां युवक को गंभीर अवस्था में देखकर स्वजन के होश उड़ गए। आनन-फानन में स्वजन युवक को उपचार के लिए रामा मेडिकल कॉलेज में मैं भर्ती करान के लिए ले गए। जहां अस्पताल ने युवक की गंभीर हालत होने पर उसे भर्ती करने से मना कर दिया।
इसके बाद स्वजन उसे दिल्ली के तेग बहादुर अस्पताल ले गए वहां से भी इनकार होने के बाद स्वजन ने उसे पिलखुवा के जीएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। ग्राम पिपलेहड़ा की जाकिर कॉलोनी के रहने वाले रियासत ने बताया कि उसका 20 वर्षीय पुत्र समीर गांजे के नशे का आदी है। जिसके चलते वह आए परेशान करता रहता है।
रविवार की शाम को भी समीर ने नशे के लिए पैसों की मांग की थी। जिसके बाद समीर ने आत्महत्या का प्रयास किया। जैसे ही यह दृश्य इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद धौलाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।
थाना प्रभारी मनीष चौहान ने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। युवक के स्वजन एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि युवक किन परिस्थितियों में तनाव में था और प्रसारण के दौरान उसकी हालत कैसे बिगड़ी। पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है।
