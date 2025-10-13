संदिग्ध हालात में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक अत्याधिक शराब पीता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि रविवार को मोहल्ला शिवगढ़ी के सभासद पति संजय सिंह के सूचना दी गई कि मोहल्ला शिवगढ़ी निवासी रोहित कुमार (26 वर्ष।)की अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो पता चला कि मृतक अत्याधिक शराब का सेवन करता था।