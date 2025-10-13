Language
    संदिग्ध हालात में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:52 AM (IST)

    हापुड़ के मोहल्ला शिवगढ़ी में 26 वर्षीय रोहित कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि अत्यधिक शराब पीने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मृतक के अत्यधिक शराब पीने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

    संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवगढ़ी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक अत्याधिक शराब पीता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि रविवार को मोहल्ला शिवगढ़ी के सभासद पति संजय सिंह के सूचना दी गई कि मोहल्ला शिवगढ़ी निवासी रोहित कुमार (26 वर्ष।)की अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो पता चला कि मृतक अत्याधिक शराब का सेवन करता था।

    पुलिस टीम मे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं रोहित की मौत की सूचना पर परिजन में कोहराम गया।