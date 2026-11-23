ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में ट्रैक्टर से स्टंट बाजी के दौरान रविवार की देर रात एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है।

मेरठ के थाना भावनपुर के दतावली गांव के रहने वाले अवधेश चौहान का पुत्र नीरज चौहान उम्र करीब 30 वर्ष अपने अन्य साथियों के साथ गंगा नहाने आया हुआ था। रविवार की देर रात मेले में ट्रैक्टर से स्टंट बाजी के दौरान अचानक वह नीचे गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया।