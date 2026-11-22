राममोहन शर्मा, ब्रजघाट (हापुड़)। गंगा की अविरल धारा, दोनों किनारों पर आस्था का अथाह सागर और कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा के जयकारों से गूंजने वाले दो ऐतिहासिक धाम।

इस बार नजारा कुछ अलग होगा। गंगा की लहरों पर 84 साल पुरानी दूरियों को मिटाने के लिए आस्था का सेतु सज गया है।

बताया जा रहा है कि 1942 में गढ़ मेले के मनोरंजन क्षेत्र में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद 90 नावों का पुल हटवा दिया गया था। तब से दोनों मेलों के बीच की दूरी बढ़ गई थी।

इस साल खासतौर पर बनाया गया शिवचौक ही बन गया है सेल्फी प्वाइंट। जागरण

लगाना पड़ता था लंबा चक्कर

श्रद्धालुओं को एक घाट से दूसरे घाट तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। उसी गंगा पर अब पांटून पुल ने फिर मिलन की राह खोल दी है।

एक ओर गढ़ गंगा में गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे हैं तो दूसरी ओर तिगरी मेले में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार दोनों मेलों की रौनक एक-दूसरे से जुड़ गई है।

श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ दोनों धामों की धार्मिक छटा और मेले के उल्लास का आनंद ले रहे हैं गढ़ मेले को तिगरी मेले से जोड़ने के लिए बना गंगा पर यह पुल केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि इतिहास के जख्मों पर आस्था का मरहम और सद्भाव की नई उम्मीद बनकर सामने आया है।