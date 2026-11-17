संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। कार्तिक पूर्णिमा मेले पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट स्थित गंगा तट पर पांच दिवसीय भव्य महाआरती का आयोजन होगा। एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन शाम को हर-हर गंगे के जयकारों के बीच मां गंगा की आरती की जाएगी।

गंगा सभा आरती समिति बृजघाट द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। गंगा तट पर भव्य मंच सजाने के साथ लाइट, साउंड, बैठने और दीपों की विशेष व्यवस्था की जा रही है। सैकड़ों दीपों से होने वाली महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे।