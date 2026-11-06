हापुड़: रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं, हादसों को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाएगी पुलिस

संवाद सहयोगी, हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर)। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों को जागरूक करने के लिए कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन कुछ लोग अपनी हठधर्मिता एवं थोड़े से फेर से बचने के लिए अपनी एवं दूसरे राहगीरों की जान जोखिम में डालकर रॉन्ग साइड दौड़ते हैं। बृहस्पतिवार को भी सरुरपुर गांव के सामने इसी तरह की एक घटना हुई।

दिल्ली लखनऊ हाईवे पर प्रतिमिनट 60 से 70 वाहनों का आवागमन होता है। डिवाईडर एवं उस पर लगी स्टील की बैरिकेड होने से यहां दूसरी साइड से आने वाले वाहनों से बचने के संपूर्ण साधन है। ऐसे मूें वाहलों की गति काफी तेज रहती है।