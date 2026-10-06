हापुड़ में रेस्टोरेंट के नूडल्स में निकला कीड़ा, शिकायत पर पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए सैंपल

केशव त्यागी, हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर)। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अठसैनी रोड स्थित बिकानेर रेस्टोरेंट में नूडल्स में कीड़ा निकलने के आरोप के बाद हंगामा हो गया। ग्राहक की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस में दी तहरीर में गांव बक्सर की पाहत नुमा ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब पौने दो बजे वह गढ़मुक्तेश्वर न्यायालय से लौट रही थीं। रास्ते में अठसैनी रोड स्थित बिकानेर रेस्टोरेंट में रुककर उसने नूडल्स मंगवाए। खाना शुरू करने के दौरान उसे नूडल्स में करीब एक इंच लंबा काले रंग का कीड़ा दिखाई दिया।

खाद्य नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा आरोप है कि उसने तत्काल रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और प्रबंधक से इसकी शिकायत की। शिकायत पर कर्मचारियों ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्रता की। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। करीब 15 से 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली।