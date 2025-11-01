Hapur Crime: संदिग्ध हालात में महिला की मौत, चुन्नी से लटका मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अनवरपुर में शनिवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका कमरे में पंखे से चुन्नी के सहारे लटकी हुई मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान जनपद बिजनौर थाना धामपुर के मोहल्ला रानीबाग निवासी संगीता उर्फ संजू के रूप में हुई है। वह सरस्वती मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग का कार्य करती थी और पिछले चार महीने से ग्राम अनवरपुर में गोला कुआं के पास नीटू के मकान में किराए पर रह रही थी।