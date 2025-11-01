Hapur Crime: संदिग्ध हालात में महिला की मौत, चुन्नी से लटका मिला शव; जांच में जुटी पुलिस
पिलखुवा के अनवरपुर गांव में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। संगीता नामक यह महिला, जो एक अस्पताल में नर्स थी, अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद के चलते महिला तनाव में थी।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अनवरपुर में शनिवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका कमरे में पंखे से चुन्नी के सहारे लटकी हुई मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान जनपद बिजनौर थाना धामपुर के मोहल्ला रानीबाग निवासी संगीता उर्फ संजू के रूप में हुई है। वह सरस्वती मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग का कार्य करती थी और पिछले चार महीने से ग्राम अनवरपुर में गोला कुआं के पास नीटू के मकान में किराए पर रह रही थी।
बताया गया कि उसका पति से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह मानसिक दबाव में रहती थी। शनिवार को मकान मालिक ने उसे पंखे से चुन्नी के सहारे लटका हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
उसकी सात वर्ष की एक बेटी है, जो फिलहाल पति के पास है। स्वजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
