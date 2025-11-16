हापुड़ में पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने पर पत्नी ने थाने के गेट पर खाया जहर, मची अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी,पिलखुवा। थाना पिलखुवा के गेट पर शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अचानक जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया। प्रारंभिक जांच में चिकित्सकों ने सल्फास खाने की आशंका जताई है।

महिला की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बतां दें कि शुक्रवार को महिला का पति से विवाद हुआ था। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ महज शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की। इससे आहत होकर महिला ने जान देने का प्रयास किया है।

जानकारी के अनुसार, गांव गालंद की एक महिला व उसके पति के बीच लंबे समय से घरेलू कलह चल रही है। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच फिर से झगड़ा हो गया, जिसकी पत्नी ने शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर उसे छोड़ दिया। कार्रवाई के बाद पति घर लौटा तो पत्नी और अधिक नाराज हो गई। गुस्से और भावनात्मक तनाव में आकर शनिवार शाम वह सीधे थाने पहुंची और गेट के बाहर ही जहरीला पदार्थ खा लिया।