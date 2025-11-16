Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने पर पत्नी ने थाने के गेट पर खाया जहर, मची अफरा-तफरी

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    पिलखुवा में एक महिला ने थाने के बाहर जहर खा लिया। पारिवारिक विवाद के बाद महिला पति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाखुश थी। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों को सल्फास खाने का संदेह है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी,पिलखुवा। थाना पिलखुवा के गेट पर शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अचानक जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया। प्रारंभिक जांच में चिकित्सकों ने सल्फास खाने की आशंका जताई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बतां दें कि शुक्रवार को महिला का पति से विवाद हुआ था। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ महज शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की। इससे आहत होकर महिला ने जान देने का प्रयास किया है।

    जानकारी के अनुसार, गांव गालंद की एक महिला व उसके पति के बीच लंबे समय से घरेलू कलह चल रही है। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच फिर से झगड़ा हो गया, जिसकी पत्नी ने शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर उसे छोड़ दिया। कार्रवाई के बाद पति घर लौटा तो पत्नी और अधिक नाराज हो गई। गुस्से और भावनात्मक तनाव में आकर शनिवार शाम वह सीधे थाने पहुंची और गेट के बाहर ही जहरीला पदार्थ खा लिया।

    मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि महिला को समय पर इलाज मिल गया है और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दंपती के बीच विवाद की पूरी जांच की जाएगी।