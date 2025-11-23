वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान किन मतदाताओं को खोजने में अधिक कठिनाई, BLO के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। गांव के इलाकों में नौकरी के मौके कम होने की वजह से कई परिवार दूसरे शहरों में चले गए हैं, जबकि उनकी ज़मीन और घर गांव में ही हैं। लोकल पॉलिटिक्स और दूसरी वजहों से गांव वाले और परिवार वाले इन लोगों का पता BLO को नहीं दे रहे हैं, जिससे उनके लिए SIR फॉर्म भरना मुश्किल हो रहा है। साथ ही, इस जानकारी की कमी की वजह से ऐसे वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया BLO के जरिए SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) करवा रहा है। इसके लिए BLO शहरों और गांव के इलाकों में घरों तक पहुंचकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। यह काम 2 दिसंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए, और फॉर्म प्रोसेसिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। अधिकारी इस प्रोसेस पर लगातार नज़र रख रहे हैं ताकि यह समय पर पूरा हो सके।

SIR में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की रविवार की छुट्टियां अगली सूचना तक रोक दी गई हैं। इस बीच, BLO के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को ढूंढना है जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हैं। गांव में इनके घर और ज़मीन हैं, लेकिन काम और बिज़नेस कहीं और करते हैं। ये लोग सिर्फ़ त्योहारों, सेलिब्रेशन या वोटिंग के समय ही वोट डालने आते हैं। अपने फायदे और पॉलिटिकल वजहों से इनके रिश्तेदार इनके मोबाइल नंबर छिपा रहे हैं, जिससे BLO को दिक्कत हो रही है।