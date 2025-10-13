Language
    हापुड़ में मकान विवाद ने लिया उग्र रूप, जमकर हुआ पथराव और महिला समेत पांच लोग घायल

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    हापुड़ के हिम्मतनगर गांव में मकान निर्माण को लेकर दो परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। ठेकेदार शौकीन और हसनैन परिवार के बीच विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के गांव हिम्मतनगर में शनिवार की देर रात एक पुराने मकान निर्माण विवाद ने गंभीर हिंसक रूप धारण कर लिया। घटना ठेकेदार शौकीन सत्तार मुस्तफा और हसनैन परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के चलते घटित हुई।

    पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कहासुनी तेजी से बढ़कर खुली मारपीट और पथराव में बदल गई। इस हिंसक झड़प में हसनैन परिवार के पांच सदस्य, जिनमें मुकर्रम और शहजादी हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सकीय जांच और उपचार की व्यवस्था की।
    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा दिए गए आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि इस हिंसक घटना में शामिल दोनों पक्षों के विरुद्ध कानूनी रूप से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस द्वारा गांव में शांति-व्यवस्था बहाल करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं।