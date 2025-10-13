हापुड़ में मकान विवाद ने लिया उग्र रूप, जमकर हुआ पथराव और महिला समेत पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के गांव हिम्मतनगर में शनिवार की देर रात एक पुराने मकान निर्माण विवाद ने गंभीर हिंसक रूप धारण कर लिया। घटना ठेकेदार शौकीन सत्तार मुस्तफा और हसनैन परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के चलते घटित हुई।

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच कहासुनी तेजी से बढ़कर खुली मारपीट और पथराव में बदल गई। इस हिंसक झड़प में हसनैन परिवार के पांच सदस्य, जिनमें मुकर्रम और शहजादी हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सकीय जांच और उपचार की व्यवस्था की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है।