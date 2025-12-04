उत्तर प्रदेश के शहरों में प्रदूषण का कहर, हापुड़ दूसरे स्थान पर; क्या है बाकी शहरों की स्थिति

जागरण संवाददाता, हापुड़। प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश के शहर रहे। देशभर के सात सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रदूषण में पहले तीन भी एनसीआर से ही हैं।

वहीं बृहस्पतिवार को हापुड़ देशभर में प्रदूषण में दूसरे नंबर रहा। दिनभर पहले नंबर पर रहने के बाद शाम को प्रदूषण का स्तर बागपत में ज्यादा हो गया। तापमान गिरने के साथ ही हवा भी तेज चलती रही। जिससे लोगों को प्रदूषण के साथ ही सीजन का सबसे ज्यादा सर्द दिन का अहसास हुआ।

पूर्णिमा के साथ ही मौसम में भी बदलाव आरंभ हो गया। बृहस्पतिवार को जिले का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं तेज ठंडी हवाओं के चलने से दोपहर में धूप भी बेअसर रही। लोगों को दिनभर भीषण सर्दी का सामना करना पड़ा। हवा की गति बढ़ने और धूप निकलने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई।

जिले में गैस चैंबर जैसी स्थिति बनी रही। हवा की गति 14 किमी प्रतिघंटा रहने के साथ ही रुझान भी बदल गया। इसस प्रदूषण दिल्ली-हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर सिमट गया। नमी के साथ ही धूल व धुआं के कण एकत्र होकर प्रदूषण की घनी परत बनने लगी है।