UP SIR: डेढ़ लाख से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटने तय, 20 प्रतिशत मतदाता अभी भी तलाशे नहीं मिल रहे।

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। जिले में जैसे-जैसे एसआईआर का सर्वे फाइनल स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही भारी संख्या में मृत अथवा कई स्थानों पर वाेट डालने वाले मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर होते जा रहे हैं। जिले की तीनों तहसील में चल रहे सर्वे में अभी तक डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटने तय है। वहीं शेष बचे 20 प्रतिशत मतदाता भी तलाशे नहीं मिल रहे है, ऐसे में मतदाताओं की यह संख्या दो लाख को पार करने के तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले की हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर एवं धौलाना तहसील में एसआईआर का सर्वे चल रहा है। इसमें गढ़मुक्तेश्वर तहसील सर्वे के मामले में नंबर एक पर बनी हुई है। साइट पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील बढ़त बनाए हुए है। फार्म वितरण एवं उनको एकत्र करने के मामले में गढ़मुक्तेश्वर तहसील में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि दस प्रतिशत मतदाताओं का सर्वे करने के लिए प्रशासन ने तय समय सीमा 11 दिसंबर के बजाए बृहस्पतिवार चार दिसंबर तक पूर्ण करने का अपना लक्ष्य बनाया हुआ है।

जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों में 11 लाख 56 हजार 699 मतदाता है। इनमें से अभी तक एक लाख 51 हजार 652 मतदाताओं के नाम सर्वे के बाद लिस्ट से हटने तय है। वहीं 80 प्रतिशत सर्वे के बाद शेष बचे मतदाताओं में से अधिकांश बीएलओ को तलाशे नहीं मिल रहे है। ऐसे में यह आंकड़ा दो लाख को पार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल सर्वे के दौरान अनेक मतदाता ऐसे पाए गए है, जिनकी मृत्यू हो चुकी है अथवा उनके मत कई स्थानों पर बने हुए है।