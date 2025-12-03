Language
    UP SIR: डेढ़ लाख से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटने तय, 20 प्रतिशत मतदाता अभी भी तलाशे नहीं मिल रहे

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    UP SIR: डेढ़ लाख से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटने तय, 20 प्रतिशत मतदाता अभी भी तलाशे नहीं मिल रहे।

    ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। जिले में जैसे-जैसे एसआईआर का सर्वे फाइनल स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही भारी संख्या में मृत अथवा कई स्थानों पर वाेट डालने वाले मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर होते जा रहे हैं। जिले की तीनों तहसील में चल रहे सर्वे में अभी तक डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटने तय है। वहीं शेष बचे 20 प्रतिशत मतदाता भी तलाशे नहीं मिल रहे है, ऐसे में मतदाताओं की यह संख्या दो लाख को पार करने के तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है।

    जिले की हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर एवं धौलाना तहसील में एसआईआर का सर्वे चल रहा है। इसमें गढ़मुक्तेश्वर तहसील सर्वे के मामले में नंबर एक पर बनी हुई है। साइट पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील बढ़त बनाए हुए है। फार्म वितरण एवं उनको एकत्र करने के मामले में गढ़मुक्तेश्वर तहसील में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि दस प्रतिशत मतदाताओं का सर्वे करने के लिए प्रशासन ने तय समय सीमा 11 दिसंबर के बजाए बृहस्पतिवार चार दिसंबर तक पूर्ण करने का अपना लक्ष्य बनाया हुआ है।

    जिले की तीनों विधान सभा क्षेत्रों में 11 लाख 56 हजार 699 मतदाता है। इनमें से अभी तक एक लाख 51 हजार 652 मतदाताओं के नाम सर्वे के बाद लिस्ट से हटने तय है। वहीं 80 प्रतिशत सर्वे के बाद शेष बचे मतदाताओं में से अधिकांश बीएलओ को तलाशे नहीं मिल रहे है। ऐसे में यह आंकड़ा दो लाख को पार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल सर्वे के दौरान अनेक मतदाता ऐसे पाए गए है, जिनकी मृत्यू हो चुकी है अथवा उनके मत कई स्थानों पर बने हुए है।

    अभी तक की स्थिति

    तहसील अनुसार सर्वे प्रतिशत एवं मतदाता विवरण
    तहसील का नाम सर्वे प्रतिशत (%) कुल मतदाता नाम हटाए गए
    गढ़मुक्तेश्वर 79.35 3,51,714 46,106
    हापुड़ 70.05 3,81,831 57,380
    धौलाना 68.96 4,23,154 48,166

    बोले अधिकारी

    हमारी तहसील में बुधवार की सुबह तक एसआइआर के फार्म अपलोड़ करने का कार्य 79.57 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वहीं फार्म एकत्र करने को 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिनका शाम तक डाटा फीड कर दिया जाएगा। प्रत्येक दशा में बृहस्पतिवार की शाम तक हम अपना शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की स्थिति में हाेंगे। - श्रीराम यादव, एसडीएम, गढ़मुक्तेश्वर