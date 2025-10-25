UP में चल पड़ी 'तबादला एक्सप्रेस', सात इंस्पेक्टर और 45 सब-इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, हापुड़। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने शुक्रवार रात को बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसकी मौत के मामले में निलंबित देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता के स्थान पर पिलखुवा कोतवाली प्रभारी रहे निरीक्षक पटनीश कुमार को नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य थाना प्रभारियों के साथ-साथ 44 उपनिरीक्षकों के पदस्थापन में भी बदलाव किया गया। यह फेरबदल पुलिस महकमे में नई ऊर्जा लाने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से माना जा रहा है।



एसपी ने थाना सिंभावली प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह को प्रभारी डीसीआरबी/रिट सैल भेजा गया। सुरेश पुलिस अधीक्षक के पीआरओ निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह को सिंभावली थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। थाना हाफिजपुर प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान को धौलाना थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वाचक निरीक्षक श्योपाल सिंह को पिलखुवा थाना प्रभारी बनाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार को प्रभारी गढ़ मेला नियुक्त किया गया। डीसीआरबी/रिट सैल के प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह को को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वाचक नियुक्त किया है। जदीद चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार को थाना हाफिजपुर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया।

44 उपनिरीक्षकों का भी स्थानांतरण - उपनिरीक्षक जगतपाल सिंह थाना बाबूगढ़ से प्रभारी चौकी नंगौला कोतवाली हापुड़ नगर, थाना कपूरपुर से सुनील कुमार को प्रभारी चौकी कस्बा पिलखुवा, छिजारसी चौकी प्रभारी वरुण कुमार को



चौकी यूपीएसआईडीसी धौलाना, रणवीर सिंह यूपीएसआईडीसी धौलाना चौकी से थाना धौलाना भेजा गया है। कोतवाली हापुड़ नगर से रंजीत सिंह को प्रभारी चौकी कोठी गेट। एसएसवी चौकी प्रभारी



नवनीत कुमार को कोतवाली हापुड़ नगर। कोतवाली हापुड़ नगर से आजादवीर को प्रभारी चौकी एसएसवी। पुलिस लाइन से विनीत उपाध्याय को प्रभारी चौकी समाना, कपूरपुर थाना। महन्तराज को प्रभारी चौकी छिजारसी, पिलखुवा थाना। नवीन गौतम को कालेज गेट चौकी, पिलखुवा से थाना सिंभावली। धीरज राठी को साइबर अपराध थाना से प्रभारी चौकी कालेज गेट, पिलखुवा। प्रशांत कुमार को सर्विलांस सेल से पीआरओ, पुलिस अधीक्षक।

वीरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी साइलो द्वितीय, हापुड़ देहात। गौरव वशिष्ठ को थाना हाफिजपुर से चौकी प्रभारी ब्रजनाथपुर, हाफिजपुर। प्रदीप कुमार को ब्रजनाथ चौकी से थाना हाफिजपुर। अवधेश कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक, हापुड़ नगर। नरेंद्र कसाना को वरिष्ठ उपनिरीक्षक को कोतवाली हापुड़ नगर। प्रेम किशोर राजावत को हापुड़ देहात थाना से थाना साइबर अपराध।

मनीष बालियान को एटूजैड चौकी से प्रभारी चौकी स्याना चौपला, गढ़मुक्तेश्वर। रमेश चंद को स्याना चौपला चौकी से थाना गढ़मुक्तेश्वर। अतुल कश्यप को बहादुरगढ़ थाना से प्रभारी चौकी एटूजैड, हापुड़ देहात। अजीत सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी चौकी सिंभावली। मनोज अहलावत को पुलिस लाइन से थाना कपूरपुर।

लोकेश कुमार को पुलिस लाइन से थाना कपूरपुर। योगेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से थाना गढ़मुक्तेश्वर। पुलिस लाइन से मोहम्मद कासिम अंसारी को थाना धौलाना। रमेश राठी को थाना धौलाना। मुकेश कुमार को थाना सिंभावली। राममेहर सिंह को थाना बाबूगढ़। नफीस अहमद को थाना बहादुरगढ़। सोनू कुमार को थाना सिंभावली।

नरेश त्यागी और जय कुमार राठी को थाना पिलखुवा। योगेश कुमार को थाना हाफिजपुर। उदयवीर सिंह को थाना सिंभावली। संजीव कुमार को थाना बाबूगढ़। नरेंद्र कुमार को थाना बहादुरगढ़। ओमवीर सिंह को थाना बाबूगढ़। प्रदीप बालियान को न्यायालय सुरक्षा। चमन सिंह को थाना धौलाना।