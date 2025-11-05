ग्रामीण इलाकों में सरकारी इमारतों की अनदेखी, आंखें मूंदे बैठे हैं जिम्मेदार

संवाद सहयोग, सिंभावली, (हापुड़)। उत्तर प्रदेश में शासन शहर की तर्ज पर ग्रामीणी क्षेत्रों में भी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए बजट के अनुसार धन भी भेजा जाता है। गांवों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और सचिवालय बनाएं है। गांव में सरकारी धन से बिल्डिंगे तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है।

सिंभावली ब्लाक से करीब 10 किलोमीटर दूर बसा सिंगनपुर गांव में सामुदायिक शौचालय और सचिवालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीण जाबिर ने बताया कि शौचालय के दरवाजे और सीट टूटी हुई है। वहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। गांव के बाहर बने सचिवालय के आस-पास गंदगी और बंद पड़ा रहता है।