UP में अब योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में, पंजीकरण शुरू; विशेष कार्ड बनाने के लिए उमड़ी भीड़
उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, और विशेष कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हापुड़ में आयोजित विशेष पंजीकरण शिविर में पहले दिन सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नगर पालिका परिषद ने सोमवार को एक परिवार एक पहचान योजना के तहत विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। आनंद स्वरूप बाल मुकंद धर्मशाला में आयोजित इस शिविर में शहर के विभिन्न वार्डों से सैकड़ों लोगों ने अपने परिवारों का पंजीकरण कराया।
अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकेगी।
उन्होंने कहा कि अब तक सौ से अधिक परिवारों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। पालिका के कर्मचारियों ने शिविर में उपस्थित लोगों के विवरण लेकर उनके वन फैमिली वन आईडी कार्ड तैयार किए।
क्या है एक परिवार एक पहचान योजना
एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत राज्य के हर परिवार को परिवार आईडी मुहैया कराई जाएगी। इस आईडी के तहत राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। हर परिवार की अलग परिवार आईडी व फैमिली पासबुक में उनसे जुड़ी सभी जानकारी होने से सरकार के पास एक डेटा होगा। इस डेटा के तहत हर एक परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।