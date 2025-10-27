UP में अब योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में, पंजीकरण शुरू; विशेष कार्ड बनाने के लिए उमड़ी भीड़

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नगर पालिका परिषद ने सोमवार को एक परिवार एक पहचान योजना के तहत विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। आनंद स्वरूप बाल मुकंद धर्मशाला में आयोजित इस शिविर में शहर के विभिन्न वार्डों से सैकड़ों लोगों ने अपने परिवारों का पंजीकरण कराया।

अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक सौ से अधिक परिवारों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। पालिका के कर्मचारियों ने शिविर में उपस्थित लोगों के विवरण लेकर उनके वन फैमिली वन आईडी कार्ड तैयार किए।