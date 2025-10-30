Language
    हापुड़ के गांव में सीएचसी के पास मिला अधेड़ का शव, इलाके में सनसनी

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:54 AM (IST)

    हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में गढ़ रोड पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया, यह वाहन दुर्घटना का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के गढ़ रोड पर बुधवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना दी।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हुई है। हत्या की भी आशंका है, लेकिन जांच जारी है।

    बुधवार सुबह करीब आठ बजे स्थानीय लोगों और राहगीरों ने गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। करीब से देखने पर पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।

    यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अफरा-तफरी मच गई। किसी ने तुरंत देहात थाने को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

    देहात थाने के प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50-55 साल बताई जा रही है और वह मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से घंटों पूछताछ के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाई। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला।

    मृतक के शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन चूँकि वह सड़क पर पड़ा मिला था, इसलिए वाहन दुर्घटना का संदेह है। तस्वीरें और विवरण आस-पास के थानों को भेज दिए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा।

    पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। अगर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो शव की पहचान आसानी से हो सकती है। फिलहाल गहन जाँच जारी है।

     