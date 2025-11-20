Language
    हापुड़ में दो हिस्ट्रीशीटर अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। शाहनवाज और साजिद उर्फ राशिद के पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए। शाहनवाज पर 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।  

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से दो हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को अवैध हथियारों सहित धर दबोचा। दोनों के पास से एक-एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बुधवार को गांव सबली स्थित अस्पताल से शिवगढ़ी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन त्वरित घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।

    पूछताछ में उसने अपना नाम शाहनवाज, निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान बताया। शाहनवाज कोतवाली का घोषित हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हापुड़ व गाजियाबाद जिले के विभिन्न थानों में कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    उधर, पुलिस को रामपुर रोड स्थित रोडी पड़े प्लाट के पास से मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला मजीदपुरा के साजिद उर्फ राशिद को दबोच लिया। उसके कब्जे से भी एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। दोनों आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।