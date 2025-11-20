हापुड़ में दो हिस्ट्रीशीटर अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग-अलग स्थानों से दो हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को अवैध हथियारों सहित धर दबोचा। दोनों के पास से एक-एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बुधवार को गांव सबली स्थित अस्पताल से शिवगढ़ी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन त्वरित घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।