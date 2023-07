हापुड़ में दर्दनाक हादसा: भारी बारिश से कच्चे मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर दो बच्चियों ने तोड़ा दम, तीन घायल

पिछले कुछ दिनों से आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है। बारिश के कारण ही यूपी के हापुड़ जिले में सोमवार को कच्चे मकान की छत गिरने से दो बच्चियों की मौत हो गई। इसके अलावा दो बच्चे समेत तीन लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी पहुंच गए हैं।

भारी बारिश से कच्चे मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर दो बच्चियों ने तोड़ा दम।

Your browser does not support the audio element.

हापुड़, जागरण संवाददाता। पिछले कुछ दिनों से आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है। बारिश के कारण ही यूपी के हापुड़ जिले में सोमवार को कच्चे मकान की छत गिरने से दो बच्चियों की मौत हो गई। इसके अलावा दो बच्चे समेत तीन लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी पहुंच गए हैं। यह हादसा सोलाना गांव में हुआ है। लगभग दो बजे मकान की छत अचानक भरा-भराकर गिर गई। जिस कारण घर में मौजूद चार बच्चे और एक लड़की मलबे में दब गए। मरने वालो में खुशी(8) पुत्री रहीमुद्दीन और माहिरा(3) पुत्री अलीमुद्दीन हैं। वहीं, घायल माहिम(8) को हापुड़ रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा आफिया(4) घायल है, जिसे सामान्य चोटें आई हैं। इसके अलावा मुस्कान(18) पुत्री युनूस को भी सामान्य चोटें आई हैं।

Edited By: Geetarjun