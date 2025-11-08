Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रजघाट मेले से 2 मासूम लापता, 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली; CCTV की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश

    By Dhrub Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    ब्रजघाट मेले से दो छोटे बच्चे लापता हो गए हैं। 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुराग ढूंढने का प्रयास कर रही है। बच्चों के लापता होने से उनके परिवार वाले चिंतित हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्चों के फोटो दिखाकर लोगों से जानकारी करते स्वजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुए दो मासूम बच्चों का 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के कैमरों की मदद लेकर जांच में जुटी हुई है उधर स्वजन बच्चों के ना मिलने से काफी परेशान हो रहे है और प्रशाशन से जल्द से जल्द दोनों बच्चों को सकुशल बरामदगी की गुहार लगा उनके वापस लौटने की राह देख रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेले में दुकान से गायब हो गए बच्चे

    गढ़मुक्तेश्वर के मीरारेती के रहने वाले अप्पा और पिंटू कार्तिक पूर्णिमा मेले में तीर्थ नगरी ब्रजघाट में खिलौने बेचने गए थे। यहां अप्पा के साथ उसका सात वर्षीय बेटा चिराग और पिंटू का आठ वर्षीय बेटा तुषार भी साथ में आए थे। बृहस्पतिवार की दोपहर दोनो बच्चे दुकान से अचानक लापता हो गए थे। कुछ देर बाद स्वजन का ध्यान इस तरफ गया तो उन्हाेंने बच्चों की तलाश शुरू कर दी।

    काफी तलाश करने के बावजूद दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों में दाेनों बच्चें एक व्यक्ति के साथ जाते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने अन्य सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

    वहीं 48 घंटे बीतने के बाद भी लापता बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा हैं। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान का कहना है कि बच्चों की तलाश के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है।