हापुड़ में हाईटेंशन तारों की चपेट में आकर ट्रक परिचालक की मौत, ऐसे हुआ था हादसा

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में कपूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को ट्रक से निर्माण सामग्री उतारते समय हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से ट्रक परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई । हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक की पहचान हरियाणा के पलवल जिले निवासी शहजोर खान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शहजोर खान पिछले कई वर्षों से रोड़ी का परिवहन करने वाले ट्रक पर परिचालक के रूप में कार्य करते थे। सोमवार दोपहर वह रोड़ी लादकर थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव नारायणपुर बास्का में सप्लाई देने पहुंचे थे। रोड़ी उतारने के लिए चालक रिजवान ने जैसे ही लिफ्ट की मदद से ट्रक का पिछला हिस्सा ऊपर उठाया, उसी दौरान ट्रक का अगला भाग ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन से छू गया। इसके चलते पूरे ट्रक में करंट दौड़ गया।

बताया गया कि उस समय शहजोर खान ट्रक के पीछे खड़े होकर उसे संभाल रहे थे। अचानक करंट उतरते ही वह उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गनीमत यह रही कि चालक समय रहते ट्रक से कूदकर अलग हट गया, जिससे उसकी जान बच गई।